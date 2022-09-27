Не только Украина. Пять референдумов, которые навсегда запомнил мир

Референдумы на востоке Украины — в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожских областях, завершаются 27 сентября. Западные страны заранее объявили о непризнании их результатов, а в России эти референдумы уже признали состоявшимися. В преддверии объявления их итогов, altapress.ru вспоминает референдумы, которые уже вошли в историю и прогремели на весь мир.

Когда диктатор хотел продлить свою власть , но уступил воле народа

Аугусто Пиночет — президент и диктатор Чили в 1974—1990 годах, который пришёл к власти в результате военного переворота 1973 года, свергнувшего демократически избранное социалистическое правительство президента Сальвадора Альенде.

Аугусто Пиночет. ru.wikipedia.org

В 1988 году он организовал Чилийский национальный плебисцит. На него выносился вопрос о продлении правления Пиночета еще на восемь лет.

Победу на голосовании одержали его противники: свое «нет» высказали почти 56% участников плебисцита при явке почти в 98%.

Примечательно, что диктаторский режим в Чили с уважением воспринял результаты голосования. Выступая по радио и телевидению, Пиночет заявил, что считает итоги голосования «ошибкой чилийцев», однако заявил, что признает вердикт избирателей и будет уважать результаты голосования.

По итогам референдума Пиночет был вынужден оставить пост президента в марте 1990 года, после 16 лет правления страной.

Когда народ хотел сохранить СССР , но это не уберегло страну от распада

За всю историю существования Советского Союза в стране прошел лишь один референдум — 17 марта 1991 года. В этот период усиливались сепаратистские настроения в союзных республиках.

На голосование вынесли вопрос «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности». За сохранение обновленного Союза высказались 77,85% граждан, против — 22,15%. Явка составила 80,03%.

Бюллетень для голосования на референдуме в СССР. ru.wikipedia.org

В шести союзных республиках отказались проводить референдум — в Латвии, Литве, Эстонии, Молдавии, Армении и Грузии. При этом референдум прошел в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье и Гагаузии.

Подписание нового Союзного договора было запланировано на 20 августа 1991 года, однако реакционный путч ГКЧП помешал этим планам. В итоге, 8 декабря 1991 года главы России, Украины и Беларуси подписали Беловежские соглашения, которые закрепляли прекращение существования СССР. Через несколько дней, 25 декабря, президент СССР Михаил Горбачев подал в отставку. Советский Союз окончательно прекратил свое существование.

Когда шотландцы хотели выйти из состава Великобритании ( и все еще пытаются)

Разговоры о нахождении Шотландии в составе Соединенного Королевства идут с переменным успехом практически с 1707 года, когда и был заключен союз с Англией. Однако на высоком уровне этот вопрос стал обсуждаться лишь в 20-м веке, после создания Шотландской национальной партии.

Первый референдум по вопросу о независимости Шотландии прошел 18 сентября 2014 года. Граждане Великобритании и стран ЕС, постоянно проживающие в Шотландии должны были ответить на вопрос «Должна ли Шотландия стать независимой страной?».

Шотландия опубликовано на stil.mirtesen.ru

Референдуму предшествовал долгий агитационный период. Сторонники независимости выступали под лозунгом «Да, Шотландия», а противники — под лозунгом «Лучше вместе».

В итоге победили противники независимости — за вариант «нет» на поставленный вопрос проголосовали 55,3% избирателей, в то время как сторонники отделения получили лишь 44,7% голосов. Шотландия осталась в составе Соединенного Королевства.

Однако, история получила продолжение после выхода Великобритании из Европейского Союза. В марте 2021 года Правительство Шотландии представило на рассмотрение парламента Шотландии проект закона о новом референдуме о независимости. Консультативный референдум должен пройти 19 октября 2023 года по одному вопросу: «Должна ли Шотландия быть независимой страной?».

При этом нынешний премьер-министр Лиз Трасс, будучи кандидатом на этом пост, заявляла о том, что не допустит нового референдума о самоопределении Шотландии.

Когда Турция сделала шаг в сторону авторитаризма

Турция долгое время была парламентской республикой, где ведущую роль играл премьер-министр. Однако с 2005 года местная Партия справедливости и развития во главе с премьер-министром Реджепом Тайипом Эрдоганом начала открыто поддерживать переход к президентской республике.

Реджеп Тайип Эрдоган , президент Турции. kremlin.ru

В итоге 16 апреля 2017 года в стране прошел конституционный референдум. На него выносился вопрос об одобрении 18 поправок к Конституции Турции. Важнейшие поправки включали в себя переход от парламентской формы правления к президентской республике, отмену должности премьер-министра, увеличение числа депутатов парламента и реформирование Верховного совета судей и прокуроров.

В плебисците участвовали почти 50 млн турецких граждан, явка составила 85,32%.

По итогам голосования поправки в Конституцию все же были приняты. За них проголосовал 51,39% избирателей, против — 48,58%.

Международные наблюдатели из ОБСЕ и ПАСЕ заявляли, что прошедший референдум характеризовался неравенством участников избирательной кампании. Так, избирателям предоставляли объективную информацию об основных аспектах реформы, а организации гражданского общества не допустили к избирательному процессу. Кроме того, преобладание в СМИ одной стороны и ограничения на средства массовой информации не позволили избирателям ознакомиться со всеми точками зрения на предлагаемую реформу.

Когда Великобритания вышла из Европейского Союза

В 2011 году, на фоне экономического кризиса, в Великобритании усилилось недовольство пребыванием страны в Евросоюзе. Это дало значительный прирост популярности евроскептикам — противникам пребывания страны в составе Евросоюза.

В итоге, консультативный референдум о выходе из состава Европейского Союза прошел в стране 23 июня 2016 года. При явке в 72,15%, за выход Великобритании из ЕС высказались 51,89% избирателей.

Великобритания. СС0

Примечательно, что в разных частях страны итоги голосования различались. Жители Шотландии и Северной Ирландии высказались преимущественно против выхода, а представители Англии (не считая Лондона) и Уэльса — за.

Реакция мировой общественности на этот референдум оказалась несколько удивленной — результаты референдума даже привели некоторых экспертов в шок, так как многие из них предсказывали совсем иной исход голосования.

Процесс Брекзита (от Britain (Британия) + exit (выход)) затянулся на несколько лет. Британские и европейские политики долго обсуждали на различных переговорах детали выхода страны из союза.

Так или иначе, в ночь с 31 января на 1 февраля Великобритания все же вышла из состава ЕС. Тем не менее, связи Соединенного Королевства и Европы остаются достаточно крепкими.