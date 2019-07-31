Не в лоб, а нестандартно: Топилин и Томенко рассказали, как собираются бороться с бедностью в Алтайском крае

В Алтайском крае, возможно, пересмотрят тарифы, станут помогать бизнесу и займутся социалкой, чтобы улучшить уровень экономического развития региона и побороть в нем бедность. Об этом 30 июля заявили министр труда и соцзащиты России Максим Топилин и губернатор региона Виктор Томенко после совещания, посвященного созданию программы опережающего развития края.

Зачем нужна программа?

Край вошел в число 13 регионов, где будут целенаправленно бороться с бедностью. Для этого сначала изучат ее причины (сейчас в Алтайском крае проводят опрос), а по итогам сформируют перечень дополнительных мероприятий, которые должны будут помочь ее преодолеть.

Эти мероприятия и составят суть индивидуальной программы опережающего развития региона. Ее проект должны подготовить к 1 сентября. Ее оценят в правительстве России и затем утвердят.

30 июля прошли 7 стратегических сессий с участием местных и федеральных чиновников, на которых обсуждались предложения, что именно может войти в программу. По данным altapress.ru, в конце сентября — начале октября в крае может пройти повторное крупное совещание, где уже будут утверждаться конкретные проекты и мероприятия программы.

Всего сейчас в работе 111 предложений, сказал Виктор Томенко. «Все лобовые решения давно использованы. Мы работаем над тем, чтобы найти нестандартные», — подчеркнул он.

На совещании с Максимом Топилиным. Анна Зайкова , altapress.ru.

На какие деньги сможет рассчитывать край?

«Идем обсуждать фантастический проект: как при минимальных затратах достичь максимальных результатов», — сказал один из краевых чиновников, поднимаясь на совещание. Другой его участник подтвердил: главная задача — из всего перечня предложений выбрать такие, которые в условиях ограниченности финансирования принесут максимальный результат.

Однако о каких именно суммах идет речь, не сообщается. Максим Топилин на вопрос об этом ответил, что сейчас идет только этап формирования пакета предложений. Когда будет готов окончательный вариант, начнут обсуждать необходимые суммы.

Источники altaptess.ru говорят, что есть одно обстоятельство, которое может стать основным препятствием, — непросчитанность многих проектов. То есть сейчас в пакет предложений власти могут набросать много различных проектов, над которыми давно думали, но не «считали», понимая, что шансы их реализовать невысокие. А времени подготовить реальные сметы попросту нет.

Виктор Томенко, в свою очередь, назвал один из возможных источников финансирования. По его словам, сейчас на реализацию нацпроектов предусмотрены определенные суммы, некоторые из них не распределены между регионами и будут предоставляться на конкурсной основе. В частности, за эти деньги может побороться Алтайский край.

Максим Топилин и Виктор Томенко. Анна Зайкова , altapress.ru.

Какие предложения рассматривают?

Предложения делятся на несколько крупных блоков, крупнейшие из которых — экономика и социальная сфера.

Томенко не исключил, в частности, что власти обратят внимание на тарифы на электроэнергию для предприятий — на «возможность их регулировать, привести их в сопоставимый размер с нашими соседями». Рассмотрят возможность поддержать либо предприятия электроэнергетики, либо те компании, которые реализуют инвестпроекты, с точки зрения их затрат на электроэнергию, сказал губернатор.

Кроме того, власти будут работать над тем, чтобы предоставить алтайским предприятиям дополнительный доступ к тем программам господдержки, которые уже реализуют минпромторг, минэкономразвития, минсельхоз.

Томенко сообщил, что крупный блок предложений связан со сферами здравоохранения и образования, однако примеры не привел. Также ряд мероприятий касаются развития дорог, коммунальных сетей, экологии. Они направлены не столько на прямую борьбу с бедностью, сколько на создание условий для экономического развития региона.