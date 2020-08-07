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Политика

Не все «запланированные» российские музыканты отказались выступать перед выборами в Белоруссии

Российские исполнители начали отказываться от участия в «предвыборных» концертах в Белоруссии, запланированных на 8 августа — за день до выборов главы государства.

Григорий Лепс
Григорий Лепс
www.grigoryleps.ru

Так, Леонид Агутин в Facebook обратился к белорусским гражданам и написал, что не приедет выступать по их же «многочисленным и настоятельным просьбам».

Певец Стас Пьеха оставил комментарий в Instagram, в котором написал, что приедет в Белоруссию в рамках своего тура осенью.

Юлия Караулова отказалась от выступления из-за пандемии коронавируса.

О переносе концертов в Белоруссии на более поздние сроки «в связи с ситуацией, которая сложилась в городе Минске вокруг концертов 8 августа» сообщила группа «Кар-Мэн» в Instagram.

А Григорий Лепс заявил, что его не интересует политика, и выступать в Белоруссии он намерен, потому что его «ждут люди», которым он хочет принести «радостные моменты своей музыкой», передает Telegram-канал «Подъем».

Власти Белоруссии запланировали на 8 августа в разных городах республики бесплатные праздничные концерты с участием российских исполнителей, пишет Lenta.ru.

Участие артистов в мероприятиях в поддержку президента страны Александра Лукашенко на фоне задержаний граждан России вызвало критику в российских и белорусских социальных сетях

9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы.

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