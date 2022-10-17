17 октября
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Политика

Негодный к службе мужчина получил повестку в третий раз

Житель Хабаровска получил повестку о призыве в рамках частичной мобилизации третий раз.

Армия России. Военная техника.
Армия России. Военная техника.
минобороны.рф, CC BY 4.0

У мужчины — плохое зрение, ему положена отсрочка.

В первый раз в инцидент вмешалось региональное отделение народного фронта (ОНФ). Повестку аннулировали, но тут же вручили другую.

После этого его отправили в воинскую часть. Там сказали, что «нам такие не нужны» и отправили назад в Хабаровск. В военкомате с мужчины взяли объяснительную и… выдали третью повестку на 20 октября.

Мужчина обратился в военную прокуратуру, где сказали, что ему еще после первого раза должны были поставить отметку о негодности к воинской службе.

Между тем еще одно наказание для уклонистов придумали в Госдуме.

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