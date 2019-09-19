Неизвестные в масках и с автоматами похитили шамана, идущего изгонять Путина

Якутского шамана Александра Габышева похитили неизвестные в масках на границе Бурятии и Иркутской области. У нападавших были автоматы и дубинки.

«Трасса была перекрыта спецслужбами с оружием. Они быстро окружили наш лагерь и — прямо к палатке шамана. Их было несколько десятков человек на многих машинах. Ворвались и повалили его на землю большой толпой», — рассказал один из сторонников шамана Виктор Егоров, который находился вместе с ним в лагере.

Габышева поволокли в машину люди с автоматами и дубинками, рассказал очевидец: «Мы спрашивали: кто старший, что происходит?» Но никто не ответил и не показал никаких документов".

Другие находившиеся в лагере не пострадали. Нападение произошло в районе поселка Выдрино.

По информации очевидцев, люди, которые увезли Габышева, на время перекрыли федеральную трассу Р-258 «Байкал».

В телеграм-канале «Эшник», лояльном силовикам, появилась информация, что Габышев задержан по подозрению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ).

Официальной информации от правоохранителей пока нет.

О миссии шамана

Якутский шаман Александр Габышев уже шесть месяцев идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен изгнать Владимира Путина. Он считает президента порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману, пишет Тайга.инфо.

На тележке шаман везет юрту, печку, одежду и провиант, пишет «Коммерсантъ». Ранее «шаман» уже делал такую попытку в прошлом году, но тогда называл себя паломником-пенсионером, который хочет рассказать президенту о жизни в стране.

В пути к Александру Габышеву примыкают другие люди. Некоторые на время, некоторые идут вместе с ним постоянно. Вскоре у группы появились автомобили, на которых решили везти вещи, однако их отправили на штраф-стоянку ГИБДД.

По дороге шаман поведал о том, как он понимает цель своего похода: «Демократия должна быть без страха. Сейчас люди боятся говорить, боятся, что их уволят, зарплаты лишат. Просто у нас государственная сила беспредельная, демоническая. Народ в искусственную депрессию загнан. Естественную депрессию знахарь вылечит махом, а эту, искусственную, только колдовство. Колдун нагнал свою иллюзию страха, депрессию на всю страну, но белый колдун — такой, как я, — сможет это наваждение развеять. Политик здесь бесполезен, только колдовство на колдовство».

За более чем 2 тыс. км пути Габышев пообщался с сотнями водителей, видео с его проповедями набрали больше 1 млн просмотров.