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9 июля
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Политика

Неизвестный ранее ядерный объект действует в деревне под Пхеньяном

В КНДР в окрестностях Пхеньяна действует неизвестный ранее ядерный объект, об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки, сообщает CNN.

Северная Корея.
Северная Корея.
СС0

Специалисты проанализировали фотографии со спутника, предоставленные им американской компанией Planet Labs. По их мнению, в деревне, располагающейся в окрестностях Пхеньяна, находится действующий объект, который может быть связан с ядерной программой КНДР.

Эксперты отмечают — находка имеет признаки, характерные для других северокорейских ядерных объектов: охраняемая территория, подземные помещения, а также сооружения для размещения сотрудников предприятия.

Предприятие крайне активно, и оно по-прежнему занимается производством ядерного оружия.

Работы здесь не прекращались даже во время переговоров КНДР и США по денуклеаризации (сокращение производства и арсеналов ядерного оружия) Корейского полуострова, пишет polit.ru.

Объект в окрестностях Пхеньяна впервые был обнаружен учеными в 2015 году. Однако тогда у них не было подтверждений того, что предприятие связано с ядерной программой КНДР.

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