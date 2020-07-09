Неизвестный ранее ядерный объект действует в деревне под Пхеньяном

В КНДР в окрестностях Пхеньяна действует неизвестный ранее ядерный объект, об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки, сообщает CNN.

Специалисты проанализировали фотографии со спутника, предоставленные им американской компанией Planet Labs. По их мнению, в деревне, располагающейся в окрестностях Пхеньяна, находится действующий объект, который может быть связан с ядерной программой КНДР.

Эксперты отмечают — находка имеет признаки, характерные для других северокорейских ядерных объектов: охраняемая территория, подземные помещения, а также сооружения для размещения сотрудников предприятия.

Предприятие крайне активно, и оно по-прежнему занимается производством ядерного оружия.

Работы здесь не прекращались даже во время переговоров КНДР и США по денуклеаризации (сокращение производства и арсеналов ядерного оружия) Корейского полуострова, пишет polit.ru.

Объект в окрестностях Пхеньяна впервые был обнаружен учеными в 2015 году. Однако тогда у них не было подтверждений того, что предприятие связано с ядерной программой КНДР.