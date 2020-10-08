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Политика

Неизвестно местонахождение президента и премьера Киргизии. Граница закрыта

Местонахождение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова было неизвестно, сообщает «Интерфакс».

Владимир Путин с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
Владимир Путин с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
kremlin.ru

В целях безопасности принято решение закрыть границу.

Первые лица страны не появлялись на публике с начала протестных акций. В сети опубликовано несколько обращений президента, но где они записаны, неизвестно.

«Должностные лица, которые покинули рабочие места, находятся в конспиративных местах. Сказать точно где, мы не можем, многие из них скрываются», — отметил замглавы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев.

Политическая ситуация в стране остается напряженной.

По последним данным, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков нашелся. Он находится в Бишкеке, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В настоящий момент Жээнбеков ведет переговоры со всеми политическими силами, чтобы вернуть ситуацию в стране в правовое русло, заявили в пресс-службе.

Госпереворот

5 октября в Киргизии начались выступления оппозиции, не признавшей итоги парламентских выборов. Столкновения продолжались в Бишкеке всю ночь, ближе к утру протестующие захватили здание парламента, где также расположен офис президента.

6 октября ЦИК отменил результаты парламентских выборов, прошедших 4 октября.

По данным Минздрава Киргизии, за медицинской помощью обратились более тысячи человек, один человек от полученных травм скончался.

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