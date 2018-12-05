Некоторые депутаты Госдумы решили оспорить пенсионную реформу в Конституционном суде

Депутаты Госдумы от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» собрали подписи под обращением в Конституционный суд (КС). Они намерены обжаловать пенсионную реформу, которая, по их мнению, противоречит основному закону страны, пишет « Коммерсантъ ».

Парламентарии предлагают проверить конституционность статей, предполагающих повышение пенсионного возраста с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

В обращении депутаты ссылаются на пункт 2 статьи 55 Конституции РФ. Он запрещает принимать в России законы, которые «отменяют или умаляют права и свободы» граждан. Пенсионная реформа может касаться лишь тех, кто только начинает трудовую деятельность, а не работающих граждан, указывается в обращении.

Издание не указывает, сколько парламентариев подписались под документом. Чтобы направить запрос в Конституционный суд, необходимо собрать подписи 90 депутатов, пишет znak.com.

3 октября Путин подписал поправки в законы, связанные с пенсионной реформой. Было утверждено постепенное повышение с 2019 года пенсионного возраста — с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

Изначально законопроект о пенсионной реформе поддержали только депутаты «Единой России». Россияне остались недовольны инициативой парламентариев и начали устраивать митинги и пикеты по всей России.

25 сентября активисты движения «Суть времени» принесли в администрацию президента миллион подписей против пенсионной реформы, которые были собраны в 60 регионах страны.