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Политика
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Некоторые депутаты Госдумы решили оспорить пенсионную реформу в Конституционном суде

Депутаты Госдумы от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» собрали подписи под обращением в Конституционный суд (КС). Они намерены обжаловать пенсионную реформу, которая, по их мнению, противоречит основному закону страны, пишет «Коммерсантъ».

Госдума РФ.
Госдума РФ.
duma.gov.ru

Парламентарии предлагают проверить конституционность статей, предполагающих повышение пенсионного возраста с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

В обращении депутаты ссылаются на пункт 2 статьи 55 Конституции РФ. Он запрещает принимать в России законы, которые «отменяют или умаляют права и свободы» граждан. Пенсионная реформа может касаться лишь тех, кто только начинает трудовую деятельность, а не работающих граждан, указывается в обращении.

Издание не указывает, сколько парламентариев подписались под документом. Чтобы направить запрос в Конституционный суд, необходимо собрать подписи 90 депутатов, пишет znak.com.

3 октября Путин подписал поправки в законы, связанные с пенсионной реформой. Было утверждено постепенное повышение с 2019 года пенсионного возраста — с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

Изначально законопроект о пенсионной реформе поддержали только депутаты «Единой России». Россияне остались недовольны инициативой парламентариев и начали устраивать митинги и пикеты по всей России.

25 сентября активисты движения «Суть времени» принесли в администрацию президента миллион подписей против пенсионной реформы, которые были собраны в 60 регионах страны.

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