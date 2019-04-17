«Некоторые просто выживают». 5 обещаний Дмитрия Медведева для преодоления бедности

Многим людям трудно, некоторые просто выживают. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2018 году, информирует gazeta.ru . Он рассказал депутатам, что будет делать правительство, чтобы сократить бедность в России.

По словам Дмитрия Медведева, сейчас в России 19 млн бедных. В результате усилий правительства, количество бедных уменьшилось на 400 тыс. человек, но это цифра «не та, которую всем бы хотелось», — сказал премьер-министр. Он также заверил, что на преодоление бедности направлена вся работа социального блока правительства.

Найдем работу

По словам премьера, борьба с бедностью — это не только пособия, но и помощь, чтобы люди могли зарабатывать сами. Среди этих мер — помощь в трудоустройстве.

«Закончить университет — мало, надо чтобы человек, который его закончил, без труда нашёл достойную работу», — сказал Медведев во время обсуждения высшего образования. Поэтому сейчас развивается целевое обучение, которое поддерживает остродефицитные профессии.

Обеспечим детсадами

В докладе Дмитрия Медведева также прозвучало, что одна из форм помощи — предоставление мест в яслях и детских садах и многое другое. Проблемы с недостатком мест в яслях решатся в ближайшие три года, сказал он.

Проект детсада. zakupki.gov.ru.

Увеличим пособие

Судя по обещаниям премьера, без пособий тоже не обойдется. В частности, премьер сказал, что ежемесячное пособие по уходу за ребенком может быть повышено с 2020 года. Пособие станет адресным, а получать его будут те семьей, которые «в таком пособии, безусловно, нуждаются», уточнил Медведев. Он заверил, что пособие станет «весомой добавкой в семейный бюджет», пишет Росбалт.

Повысим пенсии

Медведев признал, что и нынешний уровень пенсий не дает российским пенсионерам возможность жить достойно, продолжает Росбалт.

«Не будем обманывать, — сказал Дмитрий Медведев. — Достойная жизнь — это еще и вопрос денег».

Сейчас пенсии далеки от того, чтобы этот достойный уровень обеспечивать. Однако, заверил премьер, уже принят целый ряд решений об индексации пенсий. Для регионов будет разработана общая методика расчета прожиточного минимума пенсионера. Сначала пенсии будут поднимать именно до этого уровня, а потом — индексировать.

Пенсионеры. Анна Зайкова.

Улучшим школы

Между тем, по словам премьера, уровень бедности связан и с качеством образования. Поэтому начинать нужно со школы, в которой ребёнку было бы интересно и комфортно, рассказывает pravo.ru.

Дополнительное образование поможет определиться с будущей профессией: уже 70% несовершеннолетних имеют доступ к нему. «Билет в будущее» — ещё одна программа по ранней профориентации, когда профильные специалисты занимаются с детьми.