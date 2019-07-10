Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой

Журналист газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф заявил, что памятник, установленный в память о погибших в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года, необходимо «снести». По его мнению, никакого крупного боя там не было, сообщает РИА Новости.

«Последние исследования, основанные на несомненно реальных фотографиях, подтверждают: у Прохоровки не было ни советской победы, ни даже грандиозного танкового сражения», — заявил немецкий журналист в своей статье.

Келлерхофф пишет, что в танковом сражении под Прохоровкой «на самом деле» 186 немецких боевых машин сражались против 672 советских. При этом к вечеру Красная Армия потеряла 235 танков, а вермахт — 5. А действия советский войск журналист назвал «атакой камикадзе».

Сражение под Прохоровкой состоялось 12 июля 1943 года и считается крупнейшим танковым боем в истории Второй мировой, уточняют «Известия». По оценкам историков, в сражении участвовали порядка 1,6 тысяч танков: 800 — с советской и 700 — с немецкой стороны.