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Политика

Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой

Журналист газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф заявил, что памятник, установленный в память о погибших в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года, необходимо «снести». По его мнению, никакого крупного боя там не было, сообщает РИА Новости.

Военная техника. Танк.
Военная техника. Танк.
СС0

«Последние исследования, основанные на несомненно реальных фотографиях, подтверждают: у Прохоровки не было ни советской победы, ни даже грандиозного танкового сражения», — заявил немецкий журналист в своей статье.

Келлерхофф пишет, что в танковом сражении под Прохоровкой «на самом деле» 186 немецких боевых машин сражались против 672 советских. При этом к вечеру Красная Армия потеряла 235 танков, а вермахт — 5. А действия советский войск журналист назвал «атакой камикадзе».

Сражение под Прохоровкой состоялось 12 июля 1943 года и считается крупнейшим танковым боем в истории Второй мировой, уточняют «Известия». По оценкам историков, в сражении участвовали порядка 1,6 тысяч танков: 800 — с советской и 700 — с немецкой стороны.

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