Немецкое СМИ заявило о «вторжении» России в Эстонию

Телеведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер начал выпуск новостей 4 апреля со слов о том, что российские вооруженные силы заняли Эстонию. Он сразу после этого сказал, что это неправда, а лишь реалистичная фантазия, сообщает РИА Новости . Однако такой подход к подаче новостей вызвал резкую реакцию российских политиков и журналистов.

Клебер в четверг начал выпуск телепередачи Heute Journal со слов о том, «американские, немецкие и другие европейские союзники направляются в Эстонию для оказания сопротивления подразделению российских вооруженных сил, которое заняло там позиции, как это было несколько лет назад в Крыму». Ведущий сразу призвал зрителей не волноваться, отметив, что это не так и лишь «фантазия», однако «реалистичная».

Таким образом ведущий хотел отметить сдерживающую роль НАТО, которая обеспечивает мир в Европе на протяжении 70 лет, но сейчас, по его словам, существование альянса кажется более «хрупким», как никогда в истории.

Российский сенатор Алексей Пушков на странице в Twitter назвал слова немецкого журналиста Клауса Клебера о «вторжении» России в Эстонию «атакой на мозг».

Алексей Пушков,

сенатор России:

Россия не вторглась в Эстонию. И не вторгнется. А раз у России нет агрессивных планов, то их надо придумать. В этом и только в этом смысл информационной провокации на телеканале ZDF. Подыграть НАТО, демонизировать Россию. Атака на мозг — в духе нынешней информационной войны.

Телеведущий Владимир Соловьев и вовсе написал в Instagram, что «подобная модерация на государственном канале ФРГ — это провокация из геббельсовского ящика».