Немецкое СМИ заявило о «вторжении» России в Эстонию

Клебер в четверг начал выпуск телепередачи Heute Journal со слов о том, «американские, немецкие и другие европейские союзники направляются в Эстонию для оказания сопротивления подразделению российских вооруженных сил, которое заняло там позиции, как это было несколько лет назад в Крыму». Ведущий сразу призвал зрителей не волноваться, отметив, что это не так и лишь «фантазия», однако «реалистичная».
Таким образом ведущий хотел отметить сдерживающую роль НАТО, которая обеспечивает мир в Европе на протяжении 70 лет, но сейчас, по его словам, существование альянса кажется более «хрупким», как никогда в истории.
Российский сенатор Алексей Пушков на странице в Twitter назвал слова немецкого журналиста Клауса Клебера о «вторжении» России в Эстонию «атакой на мозг».
Алексей Пушков,
сенатор России:
Россия не вторглась в Эстонию. И не вторгнется. А раз у России нет агрессивных планов, то их надо придумать. В этом и только в этом смысл информационной провокации на телеканале ZDF. Подыграть НАТО, демонизировать Россию. Атака на мозг — в духе нынешней информационной войны.
Телеведущий Владимир Соловьев и вовсе написал в Instagram, что «подобная модерация на государственном канале ФРГ — это провокация из геббельсовского ящика».