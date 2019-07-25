Неодобрямс: почти треть опрошенных россиян недовольны работой Путина

Неодобрение работе президента выразили около трети участников опроса (31%).
Деятельность председателя правительства РФ Дмитрия Медведева одобрили 34% опрошенных, раскритиковали — 64% респондентов.
Работу правительства в целом положительно оценили 43% участников опроса, отрицательно — 55% опрошенных.
Работу Госдумы одобряют 37% респондентов, противоположного мнения придерживаются 69% участников социологического исследования, пишет polit.ru.
Половина опрошенных россиян считают, что дела в России идут в правильном направлении, а 41% — наоборот. Почти каждый 10-й респондент затруднился с оценкой положения дел в РФ.
Опрос проводился 18−24 июля в 137 населенных пунктах 50 субъектов среди 1605 человек в возрасте от 18 лет.