Неодобрямс: почти треть опрошенных россиян недовольны работой Путина

Социологи «Левада-центра» провели опрос, чтобы выяснить, как россияне относятся к работе государственных органов и институтов, включая президента РФ Владимира Путина. Выяснилось, что более двух третей респондентов (68%) одобряют деятельность главы государства, сообщает « Интерфакс ».

Неодобрение работе президента выразили около трети участников опроса (31%).

Деятельность председателя правительства РФ Дмитрия Медведева одобрили 34% опрошенных, раскритиковали — 64% респондентов.

Работу правительства в целом положительно оценили 43% участников опроса, отрицательно — 55% опрошенных.

Работу Госдумы одобряют 37% респондентов, противоположного мнения придерживаются 69% участников социологического исследования, пишет polit.ru.

Половина опрошенных россиян считают, что дела в России идут в правильном направлении, а 41% — наоборот. Почти каждый 10-й респондент затруднился с оценкой положения дел в РФ.

Опрос проводился 18−24 июля в 137 населенных пунктах 50 субъектов среди 1605 человек в возрасте от 18 лет.