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Политика

Неопознанный снаряд запустила Северная Корея в сторону Японского моря

Северная Корея осуществила пуск как минимум одного неопознанного снаряда в сторону Японского моря, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Лидер КНДР Ким Чен Ын.
Лидер КНДР Ким Чен Ын.
kremlin.ru

Подробностей произошедшего не приводится.

Ракетные пуски

Это уже девятый инцидент с начала 2022 года.

В январе КНДР произвела семь ракетных пусков.

Кроме того, 27 февраля Северная Корея провела пуск в рамках разработки разведывательного спутника, пишет Lenta.ru.

По мнению военных аналитиков, это свидетельствует о желании лидера страны Ким Чен Ына показать мировому сообществу, что Пхеньян остается игроком в борьбе за власть и влияние.

Журналист и автор книги «Ким Чен Ын и бомба» Анкит Панда выразил мнение, что сообщение КНДР гласит: «У нас есть новые ракеты, и вы должны знать, что они работают».

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