Неопознанный снаряд запустила Северная Корея в сторону Японского моря

Подробностей произошедшего не приводится.
Ракетные пуски
Это уже девятый инцидент с начала 2022 года.
В январе КНДР произвела семь ракетных пусков.
Кроме того, 27 февраля Северная Корея провела пуск в рамках разработки разведывательного спутника, пишет Lenta.ru.
По мнению военных аналитиков, это свидетельствует о желании лидера страны Ким Чен Ына показать мировому сообществу, что Пхеньян остается игроком в борьбе за власть и влияние.
Журналист и автор книги «Ким Чен Ын и бомба» Анкит Панда выразил мнение, что сообщение КНДР гласит: «У нас есть новые ракеты, и вы должны знать, что они работают».