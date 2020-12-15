Неожиданно. Сибирский губернатор извинился за кризис в здравоохранении

Травников сказал, что ко второй волне власти готовились, и очень серьезно. Но такого стремительного роста числа заболевших они не ожидали.
«Это можно сравнить со стихийным бедствием, ЧС», — приводит издание слова губернатора.
Губернатор дал понять, что не снимает ответственности ни с правительства, ни с себя лично по поводу критической ситуации с оказанием медицинской помощи в октябре.
Местные СМИ рассказывали, что «скорая» приезжала на вызов с опозданием на несколько дней, до поликлиник было крайне сложно дозвониться.
«Я уже приносил извинения. Могу еще раз искренне попросить прощения у новосибирцев, что в тот период многие сталкивались с невозможностью получить своевременную консультацию врача или медицинскую помощь», — сказал глава региона.
При этом он добавил, что медицинские службы смогли в короткий срок перестроить свою работу, благодаря чему удалось спасти тысячи жизней.