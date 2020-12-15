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15 декабря
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Политика

Неожиданно. Сибирский губернатор извинился за кризис в здравоохранении

Во время онлайн-конференции 15 декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников принес жителям извинения за работу здравоохранения прошедшей осенью, информирует «Континент Сибирь».

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области.
Андрей Травников, губернатор Новосибирской области.
http://ведомостинсо.рф/

Травников сказал, что ко второй волне власти готовились, и очень серьезно. Но такого стремительного роста числа заболевших они не ожидали.

«Это можно сравнить со стихийным бедствием, ЧС», — приводит издание слова губернатора.

Губернатор дал понять, что не снимает ответственности ни с правительства, ни с себя лично по поводу критической ситуации с оказанием медицинской помощи в октябре.

Местные СМИ рассказывали, что «скорая» приезжала на вызов с опозданием на несколько дней, до поликлиник было крайне сложно дозвониться.

Скорая помощь. Коронавирус.
Скорая помощь. Коронавирус.
кадр из видео.

«Я уже приносил извинения. Могу еще раз искренне попросить прощения у новосибирцев, что в тот период многие сталкивались с невозможностью получить своевременную консультацию врача или медицинскую помощь», — сказал глава региона.

При этом он добавил, что медицинские службы смогли в короткий срок перестроить свою работу, благодаря чему удалось спасти тысячи жизней.

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