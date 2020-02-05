Неожиданно. В Туркмении чиновников и бюджетников старше 40 обязали стать седыми

В одном из регионов Туркмении, расположенном на границе с Узбекистаном, мужчин старше 40 лет обязали ходить с седыми волосами. Таким образом они должны уподобляться президенту страны, который стал появляться с сединой в 2018 году, сообщает «Радио «Свобода» со ссылкой на своего собкора в Туркмении.

С 1 февраля запрещено подкрашивать волосы сотрудникам школ и больниц, а также госслужащим. Если к 40 или более годам волосы так и не поседели, их нужно подкрасить, так сказать, в «седой цвет».

Если президент Туркменистана, который носит официальный титул Твердыни, опоры и надежды, посетит регион с визитом, допускаться к нему будут в основном седые чиновники, — передает издание со ссылкой на два источника.

Как предполагает издание, это может быть связано с тем, что президент перестал скрывать седину. В январе 2019 года госучреждения Туркмении, в том числе школы, обязали закупить новые его портреты, где он изображен с сединой.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. kremlin.ru

Раньше на официальных портретах он изображался с черными волосами. А до получения поста в 2007 году тоже ходил с сединой. Получить официальные комментарии изданию не удалось.

Надо сказать, что в 2018 году издание «Хроника Туркменистана» утверждало, что женщинам, которые работают в государственных учреждениях и организациях столицы страны, запретили красить и наращивать ногти, наращивать ресницы, обесцвечивать волосы и даже носить золотые украшения.

После этого приказал таможня перестала пропускать краски и они сильно подорожали.

Ашхабад. ru.wikipedia.org/wiki/Туркмения

В 2018 году «Экспресс-газета» рассказывала еще об одном интересном запрете: использовать автомобили черного цвета. Ведь президенту очень нравится белый цвет, именно он приносит удачу.

И целую неделю вся страна перекрашивала темные автомобили, так как полиция забирала их и эвакуировала на штраф-стоянку.