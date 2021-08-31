Несколько генералов МВД освободил от должности Путин

Президент РФ Владимир Путин уволил со службы нескольких генералов МВД, пишет « Коммерсантъ » со ссылкой на указ главы государства.

Со службы ушли двое из трех заместителей начальника полиции Москвы — Наталья Агафьева и Андрей Понорец, а также генерал в центральном аппарате Дмитрий Шаробаров, который более 10 лет руководил Главным управлением на транспорте МВД.

Отставки были предсказуемы, указывает издание.

В начале августа глава МВД России Владимир Колокольцев своим приказом временно отстранил Понорца, а также начальника УМВД по Юго-Западному округу Москвы генерал-майора полиции Юрия Демина и замначальника департамента госслужбы и кадров МВД генерал-майора внутренней службы Виталия Краснова.

Тогда же все они подали рапорты об увольнении, пишет bfm.ru.

По данным издания, некоторые из генералов лишились постов из-за того, что несколько лет назад поручились за недавнего начальника камчатской полиции, попавшего под уголовное преследование, другие уходят на пенсию, хотя по закону могли бы послужить еще.