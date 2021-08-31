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Политика

Несколько генералов МВД освободил от должности Путин

Президент РФ Владимир Путин уволил со службы нескольких генералов МВД, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на указ главы государства.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Со службы ушли двое из трех заместителей начальника полиции Москвы — Наталья Агафьева и Андрей Понорец, а также генерал в центральном аппарате Дмитрий Шаробаров, который более 10 лет руководил Главным управлением на транспорте МВД.

Отставки были предсказуемы, указывает издание.

В начале августа глава МВД России Владимир Колокольцев своим приказом временно отстранил Понорца, а также начальника УМВД по Юго-Западному округу Москвы генерал-майора полиции Юрия Демина и замначальника департамента госслужбы и кадров МВД генерал-майора внутренней службы Виталия Краснова.

Тогда же все они подали рапорты об увольнении, пишет bfm.ru.

По данным издания, некоторые из генералов лишились постов из-за того, что несколько лет назад поручились за недавнего начальника камчатской полиции, попавшего под уголовное преследование, другие уходят на пенсию, хотя по закону могли бы послужить еще.

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