«Несмотря на карантин»: главная алтайская коммунистка возложила цветы к памятнику Ленину

Первый секретарь алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова возложила цветы к монументу Владимира Ленина. Об этом она написала у себя в соцсетях.

«150 гвоздик Ленину! Несмотря на карантин вся прогрессивная часть человечества отмечает сегодня 150-летие создателя первого в мире социалистического государства Владимира Ильича Ленина. Из-за запрета на массовые мероприятия я сегодня от лица всех алтайских коммунистов возложила цветы к памятнику», — написала коммунистка.

Она подчеркнула, что в течение всего дня по всему Алтайскому краю люди несут цветы к памятникам Ленину. Также коммунисты запланировали Всесоюзное торжественное собрание, которое проведут в режиме интернет-конференции.

Telegram-канал «Алтайские крайности» сообщил, что к памятнику вождю на площади Советов ветераны-афганцы также возлагали цветы.

«После возложения на некоторых из них оформили протоколы за нарушение режима самоизоляции», — говорится в сообщении канала. Официального подтверждения этой информации пока нет.