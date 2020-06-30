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Нет коронавирусу. Как защитят избирателей на голосовании по Конституции 1 июля

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет в среду, 1 июля. На территории всей России. В контексте пандемии коронавируса очень важным является вопрос, как будет обеспечена безопасность на избирательных участках.

В условиях пандемии за поправки в Конституцию РФ можно проголосовать на дому.
В условиях пандемии за поправки в Конституцию РФ можно проголосовать на дому.
Дмитрий Лямзин, ИД "Алтапресс"

Altapress.ru подготовил инфографику, посредством которой объясняет, как защитят от инфекции голосующих и членов избирательных комиссий.

Меры безопасности на голосовании 1 июля.
Меры безопасности на голосовании 1 июля.
altapress.ru.
Меры безопасности на голосовании 1 июля.
Меры безопасности на голосовании 1 июля.
altapress.ru.
Меры безопасности на голосовании 1 июля.
Меры безопасности на голосовании 1 июля.
altapress.ru.
Меры безопасности на голосовании 1 июля.
Меры безопасности на голосовании 1 июля.
altapress.ru.
Меры безопасности на голосовании 1 июля.
Меры безопасности на голосовании 1 июля.
altapress.ru.

Отметим, что у граждан РФ также имеется возможность принять участие в голосовании с 25 по 30 июня.

В крупных населенных пунктах, где проживает большое количество избирателей, голосование проводится на открытом воздухе — в «мобильных пунктах». В частности, на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах.

Данные меры призваны избежать одномоментного присутствия большого количества участников голосования на избирательных участках в контексте ситуации с коронавирусом.

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