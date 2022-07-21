Неудавшаяся атака дронов-камикадзе на Запорожскую АЭС, утвержден очередной пакет санкций, а «Википедию» наказали. Что еще произошло 20 июля

Что произошло 20 июля в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 20 июля Миноборны РФ , брифинг от 20 июля В результате удара высокоточным оружием ВКС России по складу ракетно-артиллерийского вооружения уничтожено 19 единиц бронетанковой техники и до 40 военнослужащих. ВКС России уничтожили пусковую установку ракетного комплекса «Гарпун». Высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесен удар по пункту временной дислокации 35 бригады морской пехоты. Уничтожено более 200 человек личного состава, а также свыше десяти единиц военной техники иностранного производства. В рамках контрбатарейной борьбы за сутки поражены: 5 взводов РСЗО «Град», 6 взводов гаубиц Д-20 и 9 взводов орудий Д-30 Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 7 пунктов управления, уничтожено 8 складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами, а также 2 склада горючего. Истребительной авиацией уничтожены самолеты МиГ-29 и Су-25. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты четыре беспилотника и перехвачены девять снарядов РСЗО «Ураган». Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 259 самолетов, 143 вертолета, 1572 беспилотных летательных аппарата, 356 зенитных ракетных комплексов, 4135 танков и других боевых бронированных машин, 760 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3166 орудий полевой артиллерии и минометов. Министерство обороны РФ сообщило, что свыше 2,7 млн человек, в том числе более 431 тыс. детей, вывезено из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на территорию России с конца февраля. Атака украинских дронов-камикадзе 18 июля по Запорожской АЭС не привела к повреждению оборудования и техногенной катастрофе.

18 июля по Запорожской АЭС не привела к повреждению оборудования и техногенной катастрофе. Украинские военные почти полностью покинули Северск , сообщил офицер Народной милиции ЛНР.

, сообщил офицер Народной милиции ЛНР. Владимир Путин выступил на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».

«Сильные идеи для нового времени». Постпреды ЕС утвердили седьмой пакет санкций против России. В новый санкционный список вошли более 50 физических и юридических лиц , в том числе военные и политики.

против России. В новый санкционный список вошли более физических и юридических лиц в том числе военные и политики. К тому же был введен запрет на импорт российского золота и новые меры экспортного контроля , а также заморожены активы Сбербанка , сообщает РИА Новости со ссылкой на постпреда Литвы.

Экономика , что с ней происходит

Власти Германии близки к заключению соглашения с энергетической компанией Uniper по выделению финансовой помощи в связи с сокращением поставок российского газа. Государство выделит Uniper до 1 0 млрд евро и получит в обмен долю в компании в размере от 15% до 30% .

по выделению финансовой помощи в связи с сокращением поставок российского газа. Государство выделит Uniper до и получит в обмен долю в компании в размере . Еврокомиссия предложила сократить потребление газа на 15% , чтобы подготовиться к зиме. Из-за снижения поставок из России проблемы испытывают уже почти половина европейских стран , заявили в Еврокомиссии.

, чтобы подготовиться к зиме. Из-за снижения поставок из России проблемы испытывают уже почти половина европейских стран заявили в Еврокомиссии. Газпром вновь запросил у Siemens документы , позволяющие поставить газотурбинный двигатель для КС «Портовая» .

позволяющие поставить газотурбинный двигатель для . Доля нефтегазового сектора в ВВП России в I квартале 2022 г. составила 21,7% , следует из данных Росстата. Это рекорд за всю историю наблюдений за этим показателем. В I квартале прошлого года вклад отрасли в ВВП составлял 17,3% .

, следует из данных Росстата. Это рекорд за всю историю наблюдений за этим показателем. В I квартале прошлого года вклад отрасли в ВВП составлял . Контролировать суда , следующие в украинские порты , будут совместно Турция и ООН , сообщил РИА Новости источник , знакомый с договоренностями в Стамбуле , где прошли переговоры по «зерновому вопросу».

следующие в украинские порты будут совместно , сообщил РИА Новости источник знакомый с договоренностями в Стамбуле где прошли переговоры по «зерновому вопросу». Растительные напитки полезнее «какой-нибудь Coca-Cola , где одна химия». Об этом сказал Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» и пообещал дать указание министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву по развитию производства отечественного горячего напитка иван-чай.

В Санкт-Петербурге хотят запустить серийное производство автопилотируемых тракторов в 2023 году , рассказал генеральный директор ПАО «Кировский завод» Сергей Серебряков.

рассказал генеральный директор ПАО «Кировский завод» Сергей Серебряков. «АвтоВАЗ» соберет ограниченную партию Lada Largus из компонентов , накопленных на складах. В июне в России было продано 705 автомобилей Lada Largus , год назад —3982.

Реакции политиков

Путин согласился возглавить наблюдательный совет российского движения детей и молодежи. Президент надеется , что эта работа пойдет на пользу ему и его коллегам.

согласился возглавить наблюдательный совет российского движения детей и молодежи. Президент надеется что эта работа пойдет на пользу ему и его коллегам. Уход западных компаний с рынка РФ заставляет «шевелиться» и избавляться от опасной и унизительной зависимости от зарубежных технологий , убежден Владимир Путин — ТАСС.

убежден — ТАСС. Глава Пентагона считает , что военные действия на Украине находятся на решающем этапе. Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву , заявил министр обороны США Ллойд Остин. Об этом пишет ТАСС.

«Россия думает, что может продержаться дольше Украины, продержаться дольше нас. Но это лишь самый недавний из просчетов России», — утверждает Остин.

Запад не позволит Украине найти дипломатический выход из сложившейся ситуации, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью главреду RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарите Симоньян.

«У меня нет никаких сомнений, что украинцам не дадут вести переговоры, пока американцы не решат, что «достаточно мы уже наскандалили, посеяли хаоса, теперь можно их предоставить самим себе, мы посмотрим, как они будут выкручиваться», — отметил министр.

Угрозы со стороны США только укрепляют решимость России следовать намеченному курсу на Украине. Об этом написала официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале. Она прокомментировала заявление Белого дома о том, что США при вхождении районов Украины в состав РФ введут новые санкции.

«Ошибка Белого дома в том, что США вводили и вводят «новые санкции» и без вхождения районов Украины в состав России. Поэтому очередная угроза цели не достигла. Наоборот, укрепила решимость действовать согласно намеченному курсу», — заявила она.

Китай призывает к немедленному перемирию на Украине и возобновлению переговоров, в том числе, между США и их союзниками и Россией, заявил посол КНР в США Цинь Ган.

Он также заверил, что Китай хочет доверия и уважения в отношениях с США, но это не означает, что он изменит свою внешнюю политику или согласится на вмешательство во внутренние дела.

«Мы хотим выстроить доверие, уважение, снизить вероятность непонимания и ошибок в расчетах», — сказал посол.

Торговая организация Южной Америки Меркосур не будет вести диалог с Владимиром Зеленским и не даст ему выступить на саммите в эти дни в Парагвае, заявил замминистра иностранных дел Парагвая Рауль Кано.

Реакции: люди , сообщества

Лидер «Ночных волков» Александр Хирург (Залдастанов) прокомментировал новости о включении Евросоюзом в черный список мотоклуб и его руководителей. Об этом сообщает ТАСС.

«Новость о новых санкциях против «Ночных волков» застала нас в Севастополе во время подготовки байк-шоу .<…> Несколько дней назад во многих домах «Ночных волков» начались обыски, давление и даже аресты. Людям задавали какие-то идиотские вопросы, какие-то завуалированные угрозы и прочее», — заявил он.

Экспорт стал «почти бессмысленным» для российских металлургов, заявил основной владелец НЛМК и богатейший российский бизнесмен по версии Forbes Владимир Лисин.

Среди причин, которые привели к такой ситуации, он назвал логистические сложности, дорогой фрахт и профицит стали на азиатском направлении. Он также заявил о рисках для НЛМК сорвать инвестпрограмму из-за нехватки иностранного оборудования.

Австралийская прыгунья в высоту Элинор Паттерсон прокомментировала ситуацию с отстранением российских спортсменов от международных турниров. Ее слова приводит The San Diego Union-Tribune.

Паттерсон выиграла золото чемпионата мира. Она подчеркнула, что ей неприятно от того, что она не соревнуется с сильными соперниками, имея в виду российских легкоатлеток и, в частности, Марию Ласицкене. «Я бы не хотела легкомысленно относиться к решению исключить целую нацию», — отметила она.

Информация , которую вы могли пропустить

Зеленский утратил в России права на принадлежавшие ему ранее товарные знаки «Сваты», «Квартал 95» и «Рассмеши комика», теперь любой желающий может подать заявку на эти знаки, рассказал РИА Новости старший партнер адвокатского бюро «Башилов, Носков и партнеры» Борис Башилов.

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Хорошего дня! Вот что произошло 19 июля: «Удар по «Правому сектору"*, санкции для Сбербанка и «Ночных волков», а Гордона объявили в розыск».

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