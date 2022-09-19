Сокрушительное поражение: «Единая Россия» с треском проиграла выборы в алтайском сельсовете

«Единая Россия» потерпела сокрушительное поражение на выборах в Сибирском сельсовете Первомайского района. Представители партии не смогли выиграть ни одного мандата в сельский Совет депутатов, а также не смогли заполучить пост главы сельсовета.

На выборах в Совет депутатов в Сибирском сельсовете приняли участие 35 кандидатов, которые претендовали на 15 мандатов. Всего от «Единой России» в муниципальной кампании участвовало 14 человек, остальные заявились в порядке самовыдвижения. Другие партии на этих выборах не были представлены.

Все места в новом составе местного «парламента» достались исключительно самовыдвиженцам.

В среднем явка на выборы в Сибирский сельсовет составила около 40%. Это выше общекраевого показателя почти в два раза — в среднем в крае проголосовали 21,3%.

Параллельно с этим в сельсовете прошли выборы главы сельсовета. На этот пост претендовали пять человек, в том числе два самовыдвиженца и представители партий «Единая Россия», «Коммунисты России» и ЛДПР. Победу одержал действующий глава сельсовета, самовыдвиженец Олег Боронин.

Выборы. Стас Хазиев

В интервью altapress.ru вновь избранный глава прокомментировал итоги голосования. По его словам, «партия власти» у населения не пользуется поддержкой, и в итогах выборов нет ничего удивительного.

«Наши результаты выборов меня не удивляют. Удивляют, скорее, результаты голосования во всем остальном крае», отметил Боронин.

Также Олег Боронин заявил, что не верит в высокую явку в некоторых районах. Однако при этом он считает, в его сельсовете она могла бы быть и еще больше.

«Хотелось бы достичь явку в 65% на честных выборах, и мы будем к этому стремиться», — подчеркнул глава Сибирского сельсовета.

Ранее краевой избирком подвел итоги выборов в Алтайском крае. Повсеместно по региону подавляющее большинство получила партия «Единая Россия» при средней явке избирателей в 21,3%.