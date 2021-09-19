«Ни у кого никаких вопросов нет»: в Барнауле не выявили нарушений на выборах

Два дня голосования на выборах депутатов Госдумы и АКЗС в Барнауле прошли без нарушений, заявил заместитель председателя Общественной палаты города Петр Фризен.

«Мы продолжили начатую в первый день голосования работу. На всех участках мы по-прежнему увидели четкую организованную работу избирательных комиссий, уважительное отношение к избирателям, поговорили с наблюдателями — ни у кого никаких вопросов нет. Нарушений в работе избирательных участков мы не выявили», — приводит слова Фризена пресс-служба городской администрации.

Также в мэрии подчеркивают, что на выборах соблюдаются все необходимые противоэпидемиологические меры.

Представитель Общественной палаты, заместитель атамана Алтайского войскового казачьего округа Александр Четвериков, говоря о важности общественного контроля за ходом голосования, отметил: «Мы смотрим практически все: от соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, общих мер безопасности до организации избирательного процесса».

Напомним, что по итогам двух дней голосования в Алтайском крае на избирательные участки пришли 21,53% избирателей.