Ничего необычного: Медведев рассказал россиянам, как нужно относиться к его отставке

Как заявил экс-глава кабинета министров в интервью Первому каналу, к отставке правительства следует относиться «абсолютно спокойно».

«В этом нет ничего необычного. Это происходит во всем мире, происходит и в нашей стране. Может, в последние годы это не было очень часто, но тем не менее это совершенно обычное событие», — подчеркнул бывший премьер.