«Никаких ограничений нет»: Медведев оценил возможность возврата смертной казни в России

Он отметил, что данный вопрос очень сложный — он мировоззренческий, философский, нравственный.

«Как минимум можно сказать сейчас следующее: побудительным мотивом для принятия целого ряда решений Конституционного суда, вне всякого сомнения, стало участие нашей страны в конвенциях Совета Европы. Сейчас эти конвенции для нас утратили силы. <…> И это суверенное решение, это действительно никак не связано напрямую с участием в Совете Европы, хотя внутренняя связь здесь, вне всякого сомнения, присутствует. Сейчас в этом смысле никаких ограничений нет», — сказал Медведев РИА «Новости».