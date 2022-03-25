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Политика

«Никаких ограничений нет»: Медведев оценил возможность возврата смертной казни в России

Мораторий на смертную казнь может быть пересмотрен, «если что-то изменится в жизни общества», считает зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев.
kremlin.ru

Он отметил, что данный вопрос очень сложный — он мировоззренческий, философский, нравственный.

«Как минимум можно сказать сейчас следующее: побудительным мотивом для принятия целого ряда решений Конституционного суда, вне всякого сомнения, стало участие нашей страны в конвенциях Совета Европы. Сейчас эти конвенции для нас утратили силы. <…> И это суверенное решение, это действительно никак не связано напрямую с участием в Совете Европы, хотя внутренняя связь здесь, вне всякого сомнения, присутствует. Сейчас в этом смысле никаких ограничений нет», — сказал Медведев РИА «Новости».

Международные основания, по его словам, отпали, но есть внутренние правовые позиции Конституционного суда .Они основаны на текущей криминогенной ситуации.

«Я исхожу из того, что если все будет спокойно, то эти правовые позиции могут оставаться такими же, как и были. Но правовые позиции тоже не являются вечными, если что-то изменится в жизни общества, тогда эти правовые позиции тоже могут быть пересмотрены», — добавил Дмитрий Медведев.

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