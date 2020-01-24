Низкая зарплата отбила у кандидатов желание возглавить районы в Томской области

Власти Томской области не могут найти желающих стать главами районов, поскольку потенциальных управленцев не устраивает маленькая зарплата, пишет « Сибирь.Реалии ».

О нежелании из-за маленьких зарплат идти на руководящие должности в районные администрации рассказал заместитель губернатора региона Анатолий Рожков.

«Желающих ноль. Уровень ответственности огромный, мы же хотим высокий уровень управления. А уровень заработной платы объективно в этой категории — низкий», — отметил Рожков.

По его словам, в нескольких районах конкурсные комиссии просто не смогли найти ни одного кандидата, рвущегося возглавить муниципалитет.



Размер зарплат глав районов не уточняется. Однако Рожков подчеркнул, что теоретически они могут рассчитывать на получение социальной поддержки для семей с доходом ниже 17 тыс. рублей. К примеру, им возместят затраты на покупку спутникового оборудования для цифрового телевидения.

В регионе на сентябрь 2020 года запланированы выборы глав двух городских округов (Северска и Кедрового). Также в семи муниципалитетах будут выбирать глав, которые избираются областными депутатами.