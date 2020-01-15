Но вы держитесь: СМИ назвали возможных преемников Медведева

15 января после послания президента РФ Федеральному Собранию в отставку ушло правительство во главе с Дмитрием Медведевым. СМИ и политологи называют возможных преемников главы кабмина.

Чаще всего упоминают главу Счетной палаты (СП) Алексея Кудрина.

По мнению политолога Константина Калачева, Медведев имел плохую репутацию, а назначение на пост председателя правительства Кудрина положительно скажется на российской экономике.

«Денег нет , но вы держитесь»

«Медведев войдет в историю своей фразой „Денег нет, но вы держитесь“. У него плохое наследство, его правление нельзя назвать успешным. В этой связи замена Медведева на Кудрина выглядит вполне логичной. Кудрин — человек, который знает ситуацию изнутри, поскольку возглавляет Счетную палату. Его приход будет означать доверие инвесторов, а также оживление российского рынка», — цитирует политолога info24.ru.

«Приход Кудрина будет означать, что от разговоров о необходимости экономического роста мы перейдем к экономическому посту. О Медведеве можно сказать, что старый конь борозды не испортит, но сейчас пришло время пахать. И пахать хорошо», — добавил Калачев.

Не любит страну

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, наоборот, считает, что Кудрин для главы правительства — худший вариант.

«Сегодня день приятных новостей, я доказывал президенту, что с этим курсом <правительства> мы не справимся… Президент прислушался, правительство провалило все его нацпроекты. Если предложат Кудрина <на пост премьера>, это будет худший вариант, он не любит страну, нужны люди, которые умеют производить. Я бы назвал пять кандидатур, но президент этого не любит, когда заранее говорят. Никакой спешки с отставкой правительства нет, эта идея перезрела, — цитирует Зюганова «Коммерсантъ».

Из кресла мэра — в премьеры

Другие политологи, впрочем не останавливаются в прогнозах только на кандидатуре экс-министра финансов <которого отправил в отставку Медведев> Алексее Кудрине.

«Конечно, есть ещё и другие фамилии, и может быть даже более вероятный кандидат — Сергей Собянин. Он тоже придерживается основ либеральной экономики, кроме того, он вполне может не сильно перестраивать существующее правительство, оставив на местах ключевых игроков. Кроме того, будущий премьер явно столкнется с тем, что ему придется принять ряд непопулярных решений, а значит статус преемника у будущего премьера пока под вопросом. Вполне возможно, что к 2024 году Дмитрий Медведев восстановит свое реноме и будет претендовать на президентское кресло, так как спустя некоторое время его будут вспоминать уже добрым словом», — заявил Илья Гращенков, генеральный директор Центра развития региональной политики (ЦРРП) «Новым Известиям».

По мнению политолога, «отставка Медведева — шаг к исправлению имиджа власти. С другой стороны, есть шансы для самого уже экс-премьера сохранить реноме и остаться преемником номер один на выборах 2024 года.

И нефть впридачу

Также называется и другая кандидатура — Игоря Сечина, главного исполнительного директора компании «Роснефть».

«Есть большое количество людей, которые очень хотели бы занять место премьера, например, Игорь Иванович Сечин. <…> До этого была долгая практика назначения технических кандидатов, совершенно неожиданных, по типу Зубкова. Возможно ситуация повторится. Это будет означать, что президент хочет сосредоточить в своих руках всю полноту власти. Впрочем, он и так ей обладает, но сейчас готов заниматься вопросами, требующими более оперативного решения. Если же премьером станет тяжеловесная, а не техническая фигура, можно будет говорить о потенциальном транзите власти», — заявил «Снобу» председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев.

Также в редких источниках предлагается кандидатура первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко. Он уже был председателем правительства в 1998 году при президенте Борисе Ельцине.