Нота протеста: российского посла в Румынии вызвали в МИД из-за поста о словах принцессы

Посольство РФ в Бухаресте разместило в Facebook отклик на речь румынской принцессы Маргареты и было раскритиковано за свою позицию.

По мнению представителей Москвы, Маргарета, которую в своем посте они охарактеризовали как «местоблюстительницу престола», «однозначно назвала Россию главным виновником всех бед и проблем» Румынии и даже других европейских стран.

Этот вывод королевской особы об историческом прошлом дипмиссия описала как «до боли примитивный и узнаваемый».

МИД Румынии, общественность (даже не сплошные монархисты) обиделись на «неконструктивную риторику». Посла Валерия Кузьмина вызвали в ведомство.

Российская сторона в попытке снизить накал страстей поддержала идею об организации встречи с общественниками — защитниками принцессы, но извинения приносить не стала, отмечает ТАСС.

О династии

Румыния в 1941 году вступила во Вторую мировую войну на стороне Гитлера. Король Михай спустя три года объединился с антифашистской оппозицией и объявил Германии войну, пишет «Росбалт». Монархию упразднили в 1947 году, король уехал в Швейцарию и умер там в 2017-м. Маргарета — одна из пяти его дочерей.