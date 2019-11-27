Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 ноября -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Нота протеста: российского посла в Румынии вызвали в МИД из-за поста о словах принцессы

Посольство РФ в Бухаресте разместило в Facebook отклик на речь румынской принцессы Маргареты и было раскритиковано за свою позицию.

Министерство иностранных дел (МИД РФ).
Министерство иностранных дел (МИД РФ).
yandex.ru/maps

По мнению представителей Москвы, Маргарета, которую в своем посте они охарактеризовали как «местоблюстительницу престола», «однозначно назвала Россию главным виновником всех бед и проблем» Румынии и даже других европейских стран.

Этот вывод королевской особы об историческом прошлом дипмиссия описала как «до боли примитивный и узнаваемый».

МИД Румынии, общественность (даже не сплошные монархисты) обиделись на «неконструктивную риторику». Посла Валерия Кузьмина вызвали в ведомство.

Российская сторона в попытке снизить накал страстей поддержала идею об организации встречи с общественниками — защитниками принцессы, но извинения приносить не стала, отмечает ТАСС.

О династии

Румыния в 1941 году вступила во Вторую мировую войну на стороне Гитлера. Король Михай спустя три года объединился с антифашистской оппозицией и объявил Германии войну, пишет «Росбалт». Монархию упразднили в 1947 году, король уехал в Швейцарию и умер там в 2017-м. Маргарета — одна из пяти его дочерей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость