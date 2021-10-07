Новые депутаты на повышенных тонах избрали спикера АКЗС

Спикера АКЗС на новый созыв избрали депутаты на первой (организационной) сессии, которая проходит 7 октября.

На выбор было две кандидатуры: секретарь Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Романенко и избранный по одномандатному избирательному округу № 28 коммунист Юрий Кропотин.

После выступления кандидатов между депутатами развернулась дискуссия.

Сначала представители КПРФ зацепились за высказывание руководителя фракции ЕР Сергея Приба о Кропотине, которому, по мнению единоросса, не хватает опыта для руководства АКЗС.

Это как водителю автомобиля сесть за управление космическим кораблем, сравнил Приб.

Юрий Кропотин. Скриншот трансляции

Коммунисты спорили как с представителями ЕР, так и с «Коммунистами России»: депутат Госдумы от КПРФ, персек крайкома партии Мария Прусакова назвала КР «технической ошибкой».

Кстати, с усилением присутствия КПРФ в АКЗС появились несмолкающие аплодисменты после выступлений либо представлений депутатов, как на пленуме ЦК КПСС.

По итогам тайного голосования второй созыв подряд краевой парламент будет возглавлять Александр Романенко. За него проголосовал 41 депутат.

О том, каким будет АКЗС нового созыва, altapress.ru писал ранее.