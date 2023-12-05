Новые кадровые назначения. Чем известен шеф управления по развитию предпринимательства в Алтайском крае и куда он уходит с поста

Начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев перешел на новую должность 5 декабря. О том, чем он известен и что делал на прежнем месте работы, расскажет altapress.ru .

Что известно о Евстигнееве

Александр Евстигнеев родился 17 марта 1985 года в Томске. Окончил с отличием АлтГТУ имени И.И. Ползунова по специальности «социально-культурный сервис и туризм», в этом же году получил юридическое образование в Алтайской академии экономики и права.

В 2007 году начал трудовую деятельность в территориальном управлении Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами по Алтайскому краю.

В 2012-2014 годах возглавлял издательско-полиграфическое предприятие «Алтай».

В 2014-2018 годах работал заместителем начальника управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

С 12 ноября 2018 года назначен начальником управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Чем занимался на прежней должности

Александр Евстигнеев возглавлял общественный совет в рамках реализации нового проекта «Единой России» «Предпринимательство».

Вместе с сотрудниками аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе он рассказывал представителям малого бизнеса о расширении грантовой поддержки, брал на контроль решение острых проблем бизнеса в регионе.

Под его руководством велись переговоры о создании машиностроительного технопарка в Барнауле и биофармацевтического в Бийске. Известно, что в середине 2024 года строительство объектов технопарков завершится, а к концу года в них появятся первые резиденты.

Также при Евстигнееве в 2022 году был открыт технопарк "Юг Алтая" в Рубцовске. Он действует на площадке бывшего Алтайского завода автотракторного электрооборудования и специализируется на металлургии, металлообработке и сельхозмашиностроении.

Новая должность

По решению губернатора края Александр Евстигнеев назначен на должность представителя губернатора и правительства Алтайского края в Алтайском краевом Законодательном Собрании.