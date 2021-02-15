Партия «Новые люди» открыла в Алтайском крае сбор заявок на конкурс «Марафон идей», где любой желающий может предложить, как улучшить жизнь своего города, края или всей страны.

«Марафон идей» — наш первый федеральный проект. Мы решили организовать сбор инициатив со всех регионов страны. Нам важно ваше мнение, поэтому лучшие идеи войдут в программу партии", — рассказал председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

По его словам, есть два способа принять участие в конкурсе. Участники «Марафона идей» могут записать видео или опубликовать пост в соцсетях с описанием своей идеи, сопроводив его хэштегом #брейншторм_новые_люди.

«Новые люди» дали старт проекту «Марафон идей» в Алтае. Партия «Новые люди»

Другой вариант — заполнить заявку на сайте: marafon.newpeople.ru. Авторы лучших идей получат до 300 тыс. рублей на реализацию своих проектов. В партии надеются привлечь специалистов из разных сфер к участию в конкурсе. Эксперты смогут в дальнейшем стать участниками профильных комитетов партии в регионах, где займутся подготовкой будущих законопроектов.

Первый этап — сбор заявок — начался 12 февраля, а завершится 15 марта.

В марте и апреле в 70 регионах России пройдут конференции, где выберут лучшие инициативы со всей страны, а победителей наградят. В отборе примут участие председатель партии, эксперты и члены центрального совета «Новых людей», а также известные блогеры.

«Новые люди» дали старт проекту «Марафон идей» в Алтае. Партия «Новые люди»

«О том, что идея проведения такого марафона актуальна и востребована, говорит активность его участников, — рассказал руководитель Алтайского регионального отделения „Новых людей“ Максим Товолошкин. — Всего за три дня мы получили уже сотни заявок. Люди действительно накопили много идей, и сейчас у них появилась возможность их реализовать. Причем охватывают они самые разные сферы жизни».

Так, идея одной из заявок на участие, которую прислал житель Барнаула, — создание специального чата в Telegram для консультаций в сфере психологии. Еще один участник «Марафона идей» хочет объединить людей, неравнодушных к вопросам экологии, чтобы жители фотографировали и выкладывали в специальный чат наиболее загрязненные территории в городе, а затем собирались на субботник и совместными усилиями наводили порядок.

«Новые люди» дали старт проекту «Марафон идей» в Алтае. Партия «Новые люди»

Подробную информацию о, правилах проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте marafon.newpeople.ru