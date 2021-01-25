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Политика
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Новые люди: льготы за наем молодых специалистов решат проблему безработицы

В Татьянин день, 25 января, принято поздравлять преподавателей высших учебных заведений и студентов. Но в этом году у будущих выпускников не так много поводов для празднования.

Льготы за наем молодых специалистов.
Льготы за наем молодых специалистов.
Партия «Новые люди»

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), около 55% россиян убеждены, что найти работу после окончания вуза можно с большим трудом. Еще примерно 20% жителей страны уверены в невозможности трудоустройства сразу после получения диплома.

Совпадают ли ожидания и реальность? К сожалению, не всегда. Результаты исследований НИУ ВШЭ и Роструда показывают, что лишь 52% выпускников вузов устраиваются на свою первую работу по специальности. В основном по специальности начинают работать сразу после учебы только медики и преподаватели. Логично, ведь на работу в больницу или школу невозможно устроиться без диплома.

То есть целая армия специалистов каждый год ищет вакансии, но не может найти — без опыта молодые сотрудники никому не нужны.

Партия «Новые люди» предложила решение этой проблемы. Председатель партии Алексей Нечаев выступил с инициативой ввести налоговые льготы для работодателей, принимающих выпускников на первую работу по специальности.

Льготы за наем молодых специалистов.
Льготы за наем молодых специалистов.
Партия «Новые люди»

Работодатель платит не менее 30,2% от зарплаты сотрудника в качестве страховых взносов. «Новые люди» предлагают государству в течение года компенсировать эти средства компаниям, трудоустраивающим выпускников. Причем предлагается распространить практику и на обычные рабочие места, и на дистанционные.

«Первый год после института крайне важен, чтобы не расплескать свой образовательный капитал. А, наоборот, увеличить его и монетизировать», — отмечает председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Сторонники «Новых людей» со всей страны решили привлечь к данной инициативе внимание. Они передали 70 обращений в региональные министерства труда и центры занятости населения и устроили перфоманс. Выпускники вузов вышли с метлами и лопатами убирать улицы от снега возле административных зданий. Так активисты намекнули, что устроиться работать кем-то, кроме дворника, с дипломом вуза сложно.

Льготы за наем молодых специалистов.
Льготы за наем молодых специалистов.
Партия «Новые люди»

Максим Товолошкин,
руководитель Алтайского отделения «Новых людей»:

— Ценность высшего образования заключается не просто в наличии корочки, а в умении реализовывать полученные знания на практике, оперировать потоками информации. Набирая на работу выпускников профильных вузов, работодатель может быть уверен, что перед ним ценный кадр, замотивированный на карьерный рост и развитие на этом предприятии. Главное — дать ему шанс проявить себя. Для того чтобы выпускники вузов могли получить этот шанс, «Новые люди» и предлагают предоставить льготы работодателям. Мы убеждены, что такой подход сможет привлечь большое количество молодых специалистов, которые хотят работать и расти в профессии.

Как отмечает председатель комитета по молодежным инициативам партии «Новые люди"Дмитрий Кротов, снижение налогов позволит существенно изменить рынок труда и позитивно скажется на ситуации с безработицей.

«Реализация программы поможет создать в России около полумиллиона новых рабочих мест для выпускников», — утверждает эксперт.

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