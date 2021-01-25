Новые люди: льготы за наем молодых специалистов решат проблему безработицы

В Татьянин день, 25 января, принято поздравлять преподавателей высших учебных заведений и студентов. Но в этом году у будущих выпускников не так много поводов для празднования.

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), около 55% россиян убеждены, что найти работу после окончания вуза можно с большим трудом. Еще примерно 20% жителей страны уверены в невозможности трудоустройства сразу после получения диплома.

Совпадают ли ожидания и реальность? К сожалению, не всегда. Результаты исследований НИУ ВШЭ и Роструда показывают, что лишь 52% выпускников вузов устраиваются на свою первую работу по специальности. В основном по специальности начинают работать сразу после учебы только медики и преподаватели. Логично, ведь на работу в больницу или школу невозможно устроиться без диплома.

То есть целая армия специалистов каждый год ищет вакансии, но не может найти — без опыта молодые сотрудники никому не нужны.

Партия «Новые люди» предложила решение этой проблемы. Председатель партии Алексей Нечаев выступил с инициативой ввести налоговые льготы для работодателей, принимающих выпускников на первую работу по специальности.

Льготы за наем молодых специалистов. Партия «Новые люди»

Работодатель платит не менее 30,2% от зарплаты сотрудника в качестве страховых взносов. «Новые люди» предлагают государству в течение года компенсировать эти средства компаниям, трудоустраивающим выпускников. Причем предлагается распространить практику и на обычные рабочие места, и на дистанционные.

«Первый год после института крайне важен, чтобы не расплескать свой образовательный капитал. А, наоборот, увеличить его и монетизировать», — отмечает председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Сторонники «Новых людей» со всей страны решили привлечь к данной инициативе внимание. Они передали 70 обращений в региональные министерства труда и центры занятости населения и устроили перфоманс. Выпускники вузов вышли с метлами и лопатами убирать улицы от снега возле административных зданий. Так активисты намекнули, что устроиться работать кем-то, кроме дворника, с дипломом вуза сложно.

Льготы за наем молодых специалистов. Партия «Новые люди»

Максим Товолошкин,

руководитель Алтайского отделения «Новых людей»:

— Ценность высшего образования заключается не просто в наличии корочки, а в умении реализовывать полученные знания на практике, оперировать потоками информации. Набирая на работу выпускников профильных вузов, работодатель может быть уверен, что перед ним ценный кадр, замотивированный на карьерный рост и развитие на этом предприятии. Главное — дать ему шанс проявить себя. Для того чтобы выпускники вузов могли получить этот шанс, «Новые люди» и предлагают предоставить льготы работодателям. Мы убеждены, что такой подход сможет привлечь большое количество молодых специалистов, которые хотят работать и расти в профессии.

Как отмечает председатель комитета по молодежным инициативам партии «Новые люди"Дмитрий Кротов, снижение налогов позволит существенно изменить рынок труда и позитивно скажется на ситуации с безработицей.

«Реализация программы поможет создать в России около полумиллиона новых рабочих мест для выпускников», — утверждает эксперт.