Новые люди могут выдвинуть кандидатами в депутаты многодетную мать и художницу из Барнаула

«Одна из сфер, которой требуется серьезное обновление, — это медицина. Наверное, каждый, кто хоть раз обращался в поликлинику, с этим согласится. Я сама работала медсестрой и прекрасно знаю все подводные камни российского здравоохранения. Плюс мне очень близка позиция партии „Новые люди“, которая состоит в том, что состоянием здоровья необходимо озаботиться до того, как оно испортилось. Правильное питание в магазинах у дома, площадки для занятий спортом в ближайшем дворе — всё это должно стать нормой», — рассказывает многодетная мама Елена Казакулова.
Новые люди подчеркивают, что партию строят прежде всего в регионах. И в кандидаты берут в первую очередь тех, кто уже проявил себя в общественной работе.
«Почему Новые люди? Потому что они, как и я, устали смотреть на отсутствие позитивных изменений в нашей жизни, — говорит Ольга Горина. — Мы хотим обновления власти, удобной и комфортной жизни в Алтайском крае, и то, чего всем нам так не хватает — уверенности в завтрашнем дне. Кроме того, в этой партии важны именно люди. Те, кто никогда не ходил на выборы. Те, кто не доверяет никаким партиям или разочаровался в их деятельности. Пришло время, чтобы именно эти люди получили свой голос во власти».
Политологи считают перспективной такую стратегию, где акцент делается на общественниках из регионов.
«Видно, что Новые люди делают ставку на лидеров общественного мнения. Людей, которые уже привлекают внимание властей к местным проблемам. Зачастую аудитория таких активистов даже больше, чем у традиционных СМИ. Это позволит партии выйти на аполитичную аудиторию, людей, которые раньше никогда не ходили на выборы. Такая стратегия уже принесла партии победу в 2020 году на выборах в четыре региональных парламента. Тогда Новые люди взяли в среднем 7−8% голосов избирателей, а на выборах в Томске партия получила 15%. Очевидно, что Новые люди становятся политической силой, которая ориентируется на поиск региональных лидеров, а не федеральных медиаперсон», — считает политолог Валентин Бианки.