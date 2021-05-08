Новые люди могут выдвинуть кандидатами в депутаты многодетную мать и художницу из Барнаула

Многодетная мать Елена Казакулова и художник Ольга Горина из Барнаула могут стать кандидатами в депутаты от партии «Новые люди». Сейчас они вместе с активистами из других регионов России проходят обучение в столице. Здесь их ждут тренинги лучших политтехнологов и специалистов в области медиа. Новые люди подчеркивают, что хотят видеть в своих рядах тех, кто уже долгое время занимается решением проблем регионов.

«Одна из сфер, которой требуется серьезное обновление, — это медицина. Наверное, каждый, кто хоть раз обращался в поликлинику, с этим согласится. Я сама работала медсестрой и прекрасно знаю все подводные камни российского здравоохранения. Плюс мне очень близка позиция партии „Новые люди“, которая состоит в том, что состоянием здоровья необходимо озаботиться до того, как оно испортилось. Правильное питание в магазинах у дома, площадки для занятий спортом в ближайшем дворе — всё это должно стать нормой», — рассказывает многодетная мама Елена Казакулова.

Многодетная мама Елена Казакулова. Партия «Новые люди»

Новые люди подчеркивают, что партию строят прежде всего в регионах. И в кандидаты берут в первую очередь тех, кто уже проявил себя в общественной работе.

Художник Ольга Горина. Партия «Новые люди»

«Почему Новые люди? Потому что они, как и я, устали смотреть на отсутствие позитивных изменений в нашей жизни, — говорит Ольга Горина. — Мы хотим обновления власти, удобной и комфортной жизни в Алтайском крае, и то, чего всем нам так не хватает — уверенности в завтрашнем дне. Кроме того, в этой партии важны именно люди. Те, кто никогда не ходил на выборы. Те, кто не доверяет никаким партиям или разочаровался в их деятельности. Пришло время, чтобы именно эти люди получили свой голос во власти».

Политологи считают перспективной такую стратегию, где акцент делается на общественниках из регионов.

Новые люди делают ставку на лидеров общественного мнения. Партия «Новые люди»