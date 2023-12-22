«Новые люди» помогли начинающим алтайским предпринимателям разработать стартап по разведению змей и пауков

Финал четвёртого сезона программы «Я в деле» собрал 72 команды со всей России. Это авторы лучших бизнес-проектов, которые выиграли региональные этапы.

Среди тех, кто оценил инициативы молодых предпринимателей, были лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, руководитель программы «Я в деле» Виктория Смирнова, генеральный директор благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» Евгений Исак и другие федеральные эксперты.

Мы открыли программу «Я в деле» два года назад — собственными силами. Но благодаря поддержке Минобрнауки и Минпросвещения нам удалось серьёзно увеличить масштаб. Сегодня с нами уже 538 вузов. В четвёртом сезоне мы обучили 42 тысячи студентов и вовлекли в предпринимательское обучение 26 тысяч школьников. Итог сезона — 4 тысячи бизнес-проектов. Много инновационных стартапов, связанных с нейросетями, беспилотниками и другими перспективными направлениями. Студенты уделяют внимание экологическим и логистическим вопросам. То есть стремятся найти решение проблем, которое принесёт одновременно выгоду предпринимателям и пользу людям, — говорит Алексей Нечаев.