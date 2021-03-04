«Новые люди» продлили прием заявок на «Марафон идей» в Алтайском крае

Партия «Новые люди» продлила до 12 марта сбор заявок на конкурс «Марафон идей» в Алтайском крае, сообщает пресс-служба партии.

В рамках конкурса любой желающий может предложить, как улучшить жизнь своего города, края или всей страны.

«Со всей страны нам присылают очень много интересных инициатив, ежедневно к нам продолжают поступать сотни заявок. Мы рассмотрим все предложения и выберем лучшие. Победители конкурса получат средства на реализацию своих проектов», — рассказал председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

По его словам, идеи жителей Алтайского края заинтересовали руководство партии. Поэтому 6 апреля Алексей Нечаев планирует посетить Барнаул и лично пообщаться с авторами проектов.

«Новые люди» продлили прием заявок на «Марафон идей». Партия «Новые люди»

Как рассказал секретарь Алтайского регионального отделения партии «Новые люди» Максим Товолошкин, конкурс вызвал большой резонанс: «Мы получали и получаем много интересных предложений по улучшению разных сфер жизни. Уверен, что в итоге жители края окажутся в числе победителей «Марафона идей».

До 12 марта есть два способа принять участие в конкурсе. Участники «Марафона идей» могут записать видео или опубликовать пост в соцсетях с описанием своей идеи, сопроводив его хэштэгом #брейншторм_новые_люди.

Другой вариант — заполнить заявку на сайте marafon.newpeople.ru. Авторы лучших идей получат до 300 тыс. рублей на свои проекты.

«Новые люди» продлили прием заявок на «Марафон идей». Партия «Новые люди»

В партии надеются привлечь специалистов из разных сфер к участию в конкурсе. Эксперты смогут в дальнейшем стать участниками профильных комитетов партии в регионах, где займутся подготовкой будущих законопроектов.

Ранее сообщалось, что в марте и апреле в 70 регионах России пройдут конференции, где выберут лучшие инициативы со всей страны, а победителей наградят. В отборе примут участие председатель партии, эксперты и члены центрального совета «Новых людей», а также известные блогеры.

«Новые люди» продлили прием заявок на «Марафон идей». Партия «Новые люди» «Новые люди» продлили прием заявок на «Марафон идей». Партия «Новые люди» «Новые люди» продлили прием заявок на «Марафон идей». Партия «Новые люди»

Подробную информацию о, правилах проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте marafon.newpeople.ru