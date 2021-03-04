«Новые люди» продлили прием заявок на «Марафон идей» в Алтайском крае

В рамках конкурса любой желающий может предложить, как улучшить жизнь своего города, края или всей страны.
«Со всей страны нам присылают очень много интересных инициатив, ежедневно к нам продолжают поступать сотни заявок. Мы рассмотрим все предложения и выберем лучшие. Победители конкурса получат средства на реализацию своих проектов», — рассказал председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.
По его словам, идеи жителей Алтайского края заинтересовали руководство партии. Поэтому 6 апреля Алексей Нечаев планирует посетить Барнаул и лично пообщаться с авторами проектов.
Как рассказал секретарь Алтайского регионального отделения партии «Новые люди» Максим Товолошкин, конкурс вызвал большой резонанс: «Мы получали и получаем много интересных предложений по улучшению разных сфер жизни. Уверен, что в итоге жители края окажутся в числе победителей «Марафона идей».
До 12 марта есть два способа принять участие в конкурсе. Участники «Марафона идей» могут записать видео или опубликовать пост в соцсетях с описанием своей идеи, сопроводив его хэштэгом #брейншторм_новые_люди.
Другой вариант — заполнить заявку на сайте marafon.newpeople.ru. Авторы лучших идей получат до 300 тыс. рублей на свои проекты.
В партии надеются привлечь специалистов из разных сфер к участию в конкурсе. Эксперты смогут в дальнейшем стать участниками профильных комитетов партии в регионах, где займутся подготовкой будущих законопроектов.
Ранее сообщалось, что в марте и апреле в 70 регионах России пройдут конференции, где выберут лучшие инициативы со всей страны, а победителей наградят. В отборе примут участие председатель партии, эксперты и члены центрального совета «Новых людей», а также известные блогеры.
Подробную информацию о, правилах проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте marafon.newpeople.ru