Новые люди разработали программу здорового детского питания

Для улучшения здоровья россиян необходимо изменить подходы к организации питания в школах и детских садах. В этом убеждены организаторы круглого стола, состоявшегося 30 марта в конференц-зале ИА «Росбалт». Партия «Новые люди» разработала программу для реформирования системы школьного питания во всех регионах страны.

По данным медиков, неправильное питание становится причиной достаточно большого количества болезней, в том числе смертельно опасных. От инфарктов и инсультов в России ежегодно умирает 18 млн человек, от онкологических заболеваний — 9 млн. Более 560 тысяч детей до 14 лет страдают от сахарного диабета, каждый десятый имеет непереносимость лактозы.

Тем не менее, меню в школах и детских садах содержит потенциально вредные продукты. Рафинированный сахар, низкокачественное растительное масло, мясо с антибиотиками и гормонами роста — и этот список ещё не полон. Для формирующегося организма маленького человека эти продукты небезопасны.

«Вкусное и полезное школьное питание должно стать альтернативой вредному фаст-фуду. Но сейчас для школьников закупают самые дешёвые продукты и блюда. Поэтому ещё непонятно, что вреднее: фаст-фуд, или школьное питание», — заметил организатор круглого стола, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

С ним согласен и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Результат неправильного питания в детстве — неполноценное умственное и физическое развитие человека», — сказал он.

Михаил Гинзбург и Алексей Нечаев. Партия «Новые люди»

Чтобы исправить эту ситуацию, «Новые люди» разработали комплексную программу улучшения качества школьного питания. Её автор, руководитель партийного проекта «Здоровое питание — детям» Елена Нечаева сообщила, что программа может стать основой большой реформы, главная цель которой — улучшение здоровья россиян.

В программе предлагается возобновить работу школьных кухонь, разрешить прямые закупки продуктов у производителей, ввести обязательный родительский контроль. Также партия предлагает еще в раннем возрасте выявлять пищевую непереносимость, добавить в меню безлактозное и растительное молоко, заменить вредные продукты полезными, сократить в меню рафинированный сахар и дать ребёнку право выбирать себе блюда в формате «шведского стола».

«Основы закладываются в семье, там же формируются вкусовые привычки. Поэтому необходимо не только повысить качество школьного питания, но и передать семьям знания о правильном пищевом поведении», — сказала Елена Нечаева.

Елена Нечаева. Партия «Новые люди»

Она также отметила, что повышение качества продуктов не приведёт, по ее мнению, к повышению цены. Во-первых, жёсткий контроль за проведением закупок исключит коррупционную составляющую. Во-вторых, государство способно субсидировать продажу продуктов в рамках программ поддержки местных производителей. И, наконец, за счёт федерального бюджета можно выравнивать финансирование школьного питания в регионах.

«Последствия сегодняшнего неправильного питания детей могут привести к серьезным последствиям лет через тридцать-сорок. Ожирение, диабет — очень многие болезни связаны с качеством потребляемой пищи. Новые люди заботятся о будущем поколении, выстраивают долгосрочную перспективу. Поэтому мы предлагаем уже сейчас заняться проверкой качества питания школьников. Привлечь к этой работе врачей, специалистов и, разумеется, родителей. Вместе сформулировать конкретные предложения, в том числе по питанию детей не только в школе, но и в семье. А затем поднять проблему на государственном уровне», — рассказывает о планах секретарь регионального отделения в Алтайском крае партии «Новые люди» Максим Товолошкин.