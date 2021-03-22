Новые люди в Барнауле проверили состояние уличного освещения.

Сторонники партии «Новые люди» провели исследование уличного освещения в Барнауле и Алтайском крае в целом. Такие акции прошли по всей России и объединили сотни неравнодушных жителей. При этом Новые люди не только зафиксировали наличие проблемы в Барнауле — они сформулировали конкретные предложения, как исправить ситуацию.

Волонтеры в течение нескольких дней общались с местными жителями, составляли карту темных уголков. По словам прохожих, нередко им приходится добираться до дома в темноте. Особенно это опасно зимой, когда дороги покрыты снегом и льдом.

«Прежде всего в фокусе нашего внимания были дороги возле школ, детских садов и больниц. Наше исследование показывает, что в отдельных дворах до сих пор отсутствует освещение. Улица Анатолия, переулок Радищева — проблемные места можно перечислять долго. Мы внимательно выслушали пожелания горожан, теперь готовим предложения, чтобы сделать Барнаул светлее», — секретарь регионального отделения в Алтайском крае партии «Новые люди» Максим Товолошкин.

Главной проблемой, связанной с уличным освещением, остаётся недостаток бюджета. Эксперты партии «Новые люди» наметили несколько путей, которые помогут решить этот вопрос.

«Существует эффективный механизм решения проблем уличного освещения в городах —государственный (муниципальный) энергосервисный контракт. Он позволяет модернизировать инфраструктуру без затрат из бюджета — за счет экономии, достигаемой в результате применения энергоэффективных приборов освещения. Оплата энергосервисного контракта осуществляется из достигнутой экономии», — поясняет председатель Комитета по Жилищной политике и ЖКХ партии «Новые люди», доцент Департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при Правительстве РФ, к.э.н. Станислав Шубин.

Второй возможный путь решения проблемы — разрешить предпринимателям устанавливать в темных уголках рекламные конструкции бесплатно. Это неординарное предложение и требует законодательного регулирования.

Новые люди в Барнауле проверили состояние уличного освещения. Партия «Новые люди».

Еще один способ выделения денег на модернизацию — оптимизация муниципальных бюджетов. В тех городах и регионах, где у Новых людей есть депутаты в городских думах и региональных законодательных собраниях, этот процесс уже идет.

«Наша задача сегодня не просто критиковать власть по любому поводу, а искать способы сделать жизнь в стране лучше. Поэтому мы ищем новые идеи, проекты и людей, которые хотят менять мир вокруг себя», — так описал стратегию партии «Новые люди» ее лидер Алексей Нечаев.

Новые люди в Барнауле проверили состояние уличного освещения. Партия «Новые люди».

Справка

Партия «Новые люди» основана 1 марта 2020 года. Ее лидером стал известный предприниматель Алексей Нечаев, создатель и президент научно-производственной компании Faberlic (Фаберлик).

В сентябре 2020 года партия «Новые люди» уже принимала участие в выборах в 12 регионах России. В итоге во всех четырех регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер. Лучший результат партия «Новые люди» показала на выборах в городскую думу Томска, получив результат 15%. По состоянию на 1 марта 2021 года, штабы партии созданы в 73 регионах страны. Известно, что партия «Новые люди» намерена выдвинуть около 200 кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Госдуму РФ.