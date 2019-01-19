Новые детали о Марии Бутиной раскрыли журналисты из США, навестившие ее семью в Барнауле

Мария Бутина выросла в типичной советской квартире, заинтересовалась стрельбой в 10 лет, увлекалась романами о Гарри Поттере и Рэем Брэдбери и хотела влиять на общество — об этом ее семья рассказала журналистам американского телеканала NBC, навестившим ее в Барнауле. Репортаж, выпущенный на днях NBC News, раскрыл и другие подробности прошлой и настоящей жизни молодой женщины, обвиняемой в незаконной деятельности в США и пребывающей в американской тюрьме с июля 2018 года.

В репортаже журналистов мелькает краевая филармония и здание правительства. На пару-другую секунд они задерживают внимание на слегка занесенной снегом голове памятника Ленину. В репортаже мелькают десятки фото Марии Бутиной с российскими и американскими политиками и оружием.

Она выросла в типичной советской квартире в Барнауле, большом сибирском городе, расположенном более чем в 2 тыс. милях от Москвы, говорит журналист в репортаже. Стрельбой заинтересовалась, когда ей было около 10 лет, сказал ее отец Валерий Бутин.

«Она видела, как я работаю с ружьями, и узнала о них с детства, — вспоминает он. — Она научилась стрелять, собирать и разбирать ружье».

Семья Марии Бутиной ( в центре ее сестра Марина). Скрин NBC.

Ученицей была амбициозной, получала, в основном, отличные оценки и с удовольствием изучала английский язык.

Как и многие, по данным NBC, другие школьники в России, Бутина научилась собирать и разбирать автоматы Калашникова в рамках курса по оказанию первой медицинской помощи в школе. По словам ее младшей сестры Марины, она всегда была одной из самых быстрых. Мария играла в волейбол, каталась на лыжах и любила читать романы о Гарри Поттере и книги Рэя Брэдбери. Она «хотела влиять на общество», — говорит ее сестра.

«В какой-то момент она выросла настолько, что ей больше не хватало места в этом городе, —добавил отец Бутиной, — и когда у нее была возможность поехать в столицу, она воспользовалась ею».

Мария Бутина читала романы о Гарри Поттере. Скрин с репортада NBC&

В 2011 году Мария Бутина основала российскую правозащитную группу под названием «Право на оружие», напомнили журналисты. Правда, журналисты NBC констатируют: рассказы родителей и и одного из ее инструкторов по стрельбе различаются, и это «не сразу понятно».

Об этом Пащенко рассказал еще летом в интервью Associated Press.

«Я сказал : «А как насчет стрельбы? «— вспоминает Пащенко. Мария сказала: «Я никогда не пробовала». Я сказал: «Приходите к нам. Наше знакомство началось с этого. Она пришла сюда, я дал пистолет, винтовку, и она пыталась стрелять».

Журналисты рассказали, что Мария Бутина, которая сейчас находится в американской тюрьме, признавая свою вину, сказала, что работала со своим бойфрендом-республиканцем Полом Эриксоном по поручению российского чиновника, чтобы «установить неофициальные связи с американцами, обладающими властью и влиянием» … на благо Российской Федерации «. Эриксон не был обвинен.

Журналисты также излагают позицию российской власти — оно категорически отрицает, что Бутина имеет какие-либо связи с официальными действиями правительства.

Мария Бутина. www.facebook.com/mvbutina

Отец Марии Бутиной сказал, что члены семьи разговаривают с ней примерно раз в неделю, она говорит из тюрьмы, где ожидает вынесения приговора. Поскольку она не является гражданином США, ей грозит депортация после отбывания наказания, утверждает NBC.

Валерий Бутин добавил, что большая часть вещей его дочери уже вернулась в Россию, а последняя партия прибыла примерно полтора месяца назад. Он не может объяснить, как она оказалась за решеткой в ​​США, сказав, что «может только догадываться», что она не знала «всех юридических нюансов».