Новые участки и сейфы для бюллетеней. В Алтайском крае губернатор обсудил подготовку к выборам

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель крайизбиркома Ирина Акимова обсудили подготовку к выборам, которые пройдут 17, 18 и 19 сентября. Об особенностях грядущего голосования сообщили в пресс-службе краевого правительства.

По словам губернатора, главная задача — дать избирателям «возможность спокойно, комфортно в соответствии с законодательством выразить свою волю на выборах».

Учитывая ковидные реалии, из федерального бюджета в край направили финансы на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия избирателей и сотрудников избиркомов.

Агитационную работу и встречи с избирателями будут проводить в больших залах, где есть «хорошо отработанный санитарно-эпидемиологический режим».

«Еще раз обращаю внимание наших избирателей: мы подошли к этому вопросу так, чтобы сохранить по максимуму возможность людям принять участие в избирательном процессе», — подчеркнул Томенко.

Виктор Томенко и Ирина Акимова. пресс-служба правительства Алтайского края

Всего в Алтайском крае порядка 1,8 млн избирателей, в 2021 году будет работать 1 771 избирательный участок, указала Ирина Акимова. Новые участки откроют в Индустриальном районе Барнаула, где появилось много новых микрорайонов и увеличилась нагрузка на избирательную систему.

В ЦИК России согласовали решение о создании в Индустриальном районе второй территориальной избирательной комиссии, добавила Акимова.

Из новинок: на выборах будут использовать новые формы хранения избирательной документации — идет закупка сейфов для обеспечения сохранности бюллетеней.