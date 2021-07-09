Новые участки и сейфы для бюллетеней. В Алтайском крае губернатор обсудил подготовку к выборам

По словам губернатора, главная задача — дать избирателям «возможность спокойно, комфортно в соответствии с законодательством выразить свою волю на выборах».
Учитывая ковидные реалии, из федерального бюджета в край направили финансы на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия избирателей и сотрудников избиркомов.
Агитационную работу и встречи с избирателями будут проводить в больших залах, где есть «хорошо отработанный санитарно-эпидемиологический режим».
«Еще раз обращаю внимание наших избирателей: мы подошли к этому вопросу так, чтобы сохранить по максимуму возможность людям принять участие в избирательном процессе», — подчеркнул Томенко.
Всего в Алтайском крае порядка 1,8 млн избирателей, в 2021 году будет работать 1 771 избирательный участок, указала Ирина Акимова. Новые участки откроют в Индустриальном районе Барнаула, где появилось много новых микрорайонов и увеличилась нагрузка на избирательную систему.
В ЦИК России согласовали решение о создании в Индустриальном районе второй территориальной избирательной комиссии, добавила Акимова.
Из новинок: на выборах будут использовать новые формы хранения избирательной документации — идет закупка сейфов для обеспечения сохранности бюллетеней.