Новых координаторов партийных проектов «Единой России» назначили в Алтайском крае

В среду, 27 февраля, в Барнауле члены Президиума РПС Регионального отделения «Единой России» приняли решение о назначении координаторов партийных проектов, реализуемых на территории Алтайского края.

В текущем году партия в регионе реализует 15 партийных проектов, в том числе новый федеральный проект «Чистая страна», созданный для наиболее эффективного решения экологических проблем.

Открывая заседание, Cекретарь РО «Единой России» Александр Романенко подчеркнул, что проектной работе необходимо уделить особое внимание, поскольку каждый из них является общественно-значимым, призванным качественно улучшить жизнь населения Алтайского края.

Кандидатуры координаторов членам Президиума представила заместитель секретаря по проектной деятельности, представитель Губернатора и Правительства Алтайского края в АКЗC Стелла Штань.

По решению Президиума, проекты «Единой России» в регионе возглавят депутаты Государственной Думы от региона: Виктор Зобнев («Локомотивы роста»), Валерий Елыкомов («Здоровое будущее»), Иван Лоор («Российское село») и Наталья Кувшинова («Культура малой Родины»).

В число координаторов партпроектов вошли депутаты АКЗС: Игорь Панарин («Городская среда»), Николай Данилин («Безопасные дороги»), Ирина Солнцева («Крепкая семья»), Борис Трофимов («Старшее поколение»), Сергей Писарев («Новая школа») и Татьяна Ильюченко («Единая страна — доступная среда»).

Координаторами проектов «Детский спорт», «Школа грамотного потребителя» и «Историческая память» стали депутаты Барнаульской гордумы Иван Огнев, Дмитрий Ильиных и Сергей Завалихин соответственно.

Партийный проект «Народный контроль» будет координировать врио заместителя министра юстиции Алтайского края Андрей Щукин. Новый партпроект «Чистая страна» возглавил депутат АКЗС Дмитрий Аганов.