Новым мэром алтайского города может стать предприниматель из АКЗС

С 3 ноября начали принимать заявки от желающих стать мэром города. Уже 20 декабря кандидаты на должность градоначальника станут известны.
Григорий Бахтин родился и вырос в Бийске. Сейчас он директор по развитию семейного предприятия «Специалист», занимающееся переработкой и производством растительных масел.
По словам Бахтина, решение он намерен принять, скорее всего, до конца этой недели.
В декабре этого года срок полномочий нынешнего градоначальника Александра Студеникина истекает.
Ранее стало известно, когда выберут претендентов на должность мэра в алтайском городе.