9 ноября
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Политика

Новым мэром алтайского города может стать предприниматель из АКЗС

На пост главы Бийска может одержать победу в конкурсе депутат Алтайского краевого Заксобрания, предприниматель Григорий Бахтин, пишет «Толк» со ссылкой на свои источники.

Григорий Бахтин.
Григорий Бахтин.
Пресс-служба партии "Единая Россия".

С 3 ноября начали принимать заявки от желающих стать мэром города. Уже 20 декабря кандидаты на должность градоначальника станут известны.

Григорий Бахтин родился и вырос в Бийске. Сейчас он директор по развитию семейного предприятия «Специалист», занимающееся переработкой и производством растительных масел.

По словам Бахтина, решение он намерен принять, скорее всего, до конца этой недели.

В декабре этого года срок полномочий нынешнего градоначальника Александра Студеникина истекает.

Ранее стало известно, когда выберут претендентов на должность мэра в алтайском городе.

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