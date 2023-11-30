30 ноября
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Политика

В Алтайском крае наконец назначили нового министра спорта

Новым министром спорта Алтайского края стал Иван Нифонтов, депутат Законодательного собрания, бронзовый призер Олимпийских игр и чемпион мира по дзюдо. Соответствующее распоряжение 30 ноября подписал губернатор Виктор Томенко.

Фото предоставлено пресс-службой "Единой России"

После выборов губернатора Алтайского края в сентябре этого года правительство традиционно ушло в отставку. Это стандартная процедура, исполнять которую требуют нормы законодательства.

Новое правительство сформировалось 18 октября, хотя на тот момент еще не все должности были заняты - требовалось одобрение федеральных ведомств. Вакантным как раз оставалось кресло министра спорта.

И хотя кандидатуру Нифонтова обсуждали еще в 2022 году, тогда Виктор Томенко сделал выбор именно в пользу Максима Рябцева, который с 2019 года работал замминистра своего предшественника.

Теперь же губернатор воспользовался возможностью изменить свое решение.

Дзюдоист Иван Нифонтов.
Дзюдоист Иван Нифонтов.
Олег Богданов

Вероятнее всего, 30 ноября на сессии АКЗС будет принято решение о снятии с Нифонтова депутатских полномочий. В новую должность он вступает с 1 декабря.

Что известно о министре

Иван Нифонтов родился 5 июня 1987 года в Казахстане. На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне завоевал бронзовую медаль по дзюдо. К тому моменту спортсмен уже имел титулы чемпиона мира и Европы.

В политику пришел еще в 2009 году, став членом партии "Единая Россия". В том же году окончил Алтайскую государственную педагогическую академию по специальности педагог по физической культуре.

Иван Нифонтов подает документы для участия в праймериз.
Иван Нифонтов подает документы для участия в праймериз.
altai-ter.er.ru

В 2015 отучился в Московском университете МВД РФ им В. Я. Кикотя, Рязанский филиал по специальности юрист. В 2020 стал мастером спортивного управления в Российском международном олимпийском университете. Также имеет ученую степень магистра государственно-муниципального управления.

В АКЗС Нифонтов оказался в 2021 году, став зампредседателя комитета по спорту, культуре и молодежной политике.

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