Новый глава Хабаровского края заявил, что иностранцы «раскачивают» обстановку в регионе

Врио губернатора сообщил об оперативных данных от правоохранительных органов о возможных провокациях на несанкционированных митингах, которые проходят в регионе.

Дегтярев, общаясь с журналистами заявил, что это в основном хабаровчане, но есть и несколько иностранных граждан.

Репортеры спросили, как иностранцы могли попасть в край, если границы закрыты.

«Кто-то остался в Москве. Организовывал в столице митинги и беспорядки. Появилась возможность раскачать ситуацию в Хабаровском крае — они сюда прилетели», — не растерялся врио губернатора.

Михаил Дегтярев призвал жителей Хабаровска сохранять спокойствие и социальную дистанцию, пишет bfm.ru. О том, стоит ли ожидать уголовных дел в отношении некоторых участников митингов, врио губернатора говорить отказался, отметив, что не имеет к этому отношения.

Полет в глубинку

Дегтярева не будет на выходных в Хабаровске, где после ареста экс-губернатора Сергея Фургала проходят акции протеста, отмечает РБК.

Митинги в Хабаровском крае в поддержку задержанного губернатора Сергея Фургала Аккаунт Константина Рыжова в твиттере

«Маршрут сейчас прорабатывается — или северные районы мы облетим, или восточные. Очень хочу пообщаться с людьми именно в глубинке, посмотреть, как осуществляется северный завоз», — заявил он.

В Хабаровске 14 дней проходят акции в поддержку бывшего губернатора. Митинги в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала в Хабаровске также проходят без вмешательства полиции.

Президент РФ отстранил от должности Сергея Фургала «в связи с утратой доверия».

О задержании Сергея Фургала

Сергей Фургал был задержан утром 9 июля возле своего дома в Хабаровске. Он обвиняется в организации убийств бизнесменов и покушении на убийство, которые были совершены в 2004—2005 годах. По уголовному делу задержаны еще четыре человека, которые, как считает следствие, состояли с Фургалом в одной ОПГ. Губернатор не признал вину.

Ранее Сергей Фургал стал первым фигурантом уголовного дела из числа губернаторов от системной оппозиции, одержавших победы над кандидатами Кремля на выборах 2018 года.