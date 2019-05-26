Новый президент Украины станцевал на сцене с комиками

«Добрый вечер. Я вас люблю», — сказал Зеленский после короткого танца зрителям. Затем он поцеловал в голову своего бывшего коллегу, артиста «95 квартала» Евгений Кошевого, и передал ему микрофон. После этого президент отправился смотреть концерт в зал.
Украинский гимнаст Олег Верняев, также присутствовавший на съемках передачи, опубликовал в своем Instagram видео с танцующим Зеленским.
Журналист Юлия Витязева также опубликовала в Twitter кадры с украинским лидером и пошутила, что так проводится «кастинг министров в новый кабмин Украины».
Кастинг министров в новый кабмин Украины.— Юлия Витязева (@Vityzeva) 25 мая 2019 г.
Председатель жюри - лично президент страны Зеленский, который принял участие в съемках юмористической программы «Лига смеха» в Киеве, где станцевал вместе с участниками шоу???? pic.twitter.com/ySQelZcvzR
На обоих роликах видно, что зрители не ожидали такого и восхищены происходящим.
Владимир Зеленский является основателем кино- и ТВ-студии «Квартал-95». До избрания президентомюывл ее художественным руководителем, а также ведущим передачи «Лига смеха» в 2015—2018 годах.