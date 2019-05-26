Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 мая 15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Новый президент Украины станцевал на сцене с комиками

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках шоу «Лига смеха». 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве перед началом концерта он вышел на сцену и станцевал вместе с артистами.

Владимир Зеленский, президент Украины.
Владимир Зеленский, президент Украины.
president.gov.ua

«Добрый вечер. Я вас люблю», — сказал Зеленский после короткого танца зрителям. Затем он поцеловал в голову своего бывшего коллегу, артиста «95 квартала» Евгений Кошевого, и передал ему микрофон. После этого президент отправился смотреть концерт в зал.

Украинский гимнаст Олег Верняев, также присутствовавший на съемках передачи, опубликовал в своем Instagram видео с танцующим Зеленским.

Журналист Юлия Витязева также опубликовала в Twitter кадры с украинским лидером и пошутила, что так проводится «кастинг министров в новый кабмин Украины».

На обоих роликах видно, что зрители не ожидали такого и восхищены происходящим.

Владимир Зеленский является основателем кино- и ТВ-студии «Квартал-95». До избрания президентомюывл ее художественным руководителем, а также ведущим передачи «Лига смеха» в 2015—2018 годах.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость