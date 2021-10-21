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Политика

Новый сенатор от Алтайского края получил нагрудный знак и направление в «непривычный» комитет

Сенатора от Алтайского края Виктора Зобнева представили коллегам, вручив удостоверение и специальный нагрудный знак, сообщает верхняя палата парламента.

Виктор Зобнев
Виктор Зобнев
Фото: архив пресс-службы Правительства

Напомним, Зобнев — экс-депутат Госдумы прошлого созыва. 7 октября депутаты АКЗС избрали его представителем в Совфеде от алтайского заксобрания.

Новый сенатор заменил бывшего представителя Алтайского края Сергея Белоусова, которого накануне президент России Владимир Путин наградил Орденом Почета.

20 октября в Совфеде провели заседание, на котором сенаторам представили новеньких коллег.

«На заседании представлены новые сенаторы РФ, им вручены удостоверения и нагрудные знаки. Это представитель в СФ <…> от законодательного органа государственной власти Алтайского края Виктор Зобнев», — назвали имя алтайского сенатора в числе десяти «новоиспеченных».

Кстати, накануне Зобнев в своем Instagram опубликовал фото в Совфеде с подписью: «Первый день на новом рабочем месте».

Также на заседании рассмотрели вопрос об изменении составов комитетов, поскольку 27 сенаторов попросили направить их на определенные позиции. В их числе оказался и Зобнев.

«В состав Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре предложено ввести сенаторов <…> Виктора Зобнева», — сообщили на заседании.

Совфед поддержал пожелание нового алтайского сенатора, который в новом составе верхней палаты займется образованием и культурой.

Примечательно, что образование для Зобнева — это, можно сказать, новое поприще. В Госдуме он занимался промышленностью — возглавлял Экспертный совет по законодательному обеспечению сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения при Комитете ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Ранее altapress.ru рассказал про «парламентский транзит»: где нашли свое призвание алтайские политики, не попавшие в новую Госдуму.

Виктор Зобнев родился в Рубцовске. В 2002 году стал одним из основателей ЗАО «Рубцовский завод запасных частей», занимал должность председателя совета директоров предприятия. В 2008 и 2011 годах избирался депутатом АКЗС.

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