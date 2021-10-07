Неслучайный человек. Депутаты избрали нового сенатора от Алтайского края

Алтайские депутаты рассмотрели вопрос об избрании сенатора, представителя в Совфеде от Алтайского краевого Заксобрания. Им стал Виктор Зобнев («Единая Россия»), депутат Госдумы VII созыва.

Вице-спикер АКЗС, глава комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько озвучил требования к сенатору, заявил, что комитет рекомендует его в качестве представителя парламента в Совфеде.

Затем сам Зобнев обратился к депутатам. Он вкратце рассказал о своей работе в Госдуме и взаимодействии с властью.

«Постараюсь быть для вас открытым, вне зависимости от партийной принадлежности быть полезным», — отметил он.

Спикер краевого парламента Александр Романенко подчеркнул, что Виктора Зобнева коллеги уже хорошо знают, он «неслучайный» человек и известный в крае промышленник.

В итоге открытым голосованием депутаты наделили Зобнева полномочиями сенатора: 43 голоса «за» и 23 парламентария воздержались.