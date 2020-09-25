Новоиспеченный руководитель скандального района на Алтае отказывается от своей должности

Полномочия и.о. главы районной администрации Евгении Гордиенко истекли 19 сентября. Однако без главы (хотя бы и.о.) работа муниципалитета блокируется, подписывать важные документы некому.
И 24 сентября депутаты провели голосование опросным методом, в ходе которого с незначительным перевесом победил Сергей Умяров, недавно назначенный заместителем главы.
Однако, по данным источника, Умяров утром 25 сентября написал заявление, что отказывается от исполнения обязанностей главы. Ранее altapress.ru сообщал, что Умяров уже выразил нежелание стать и.о. главы.
Пока неясно, каковы будут результаты этого «демарша». Вероятнее всего, он отказываться не вправе и должен будет исполнять волю депутатов.
Сергей Умяров работает замглавы администрации с 18 сентября. Он также продолжает руководить отделом администрации района по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям — но в статусе и.о.
В настоящий момент в районе объявлен конкурс на замещение должности главы района. По данным «Каменских известий», заявления подали 13 человек.