Новоиспеченный руководитель скандального района на Алтае отказывается от своей должности

Депутаты Каменского районного собрания 24 сентября проголосовали за возложение обязанностей и.о. главы района на недавно назначенного замглавы Сергея Умярова. Однако, как сообщил altapress.ru источник, близкий к районной администрации, на следующий день он письменно отказался от исполнения обязанностей главы.