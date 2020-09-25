Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 сентября 9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

Новоиспеченный руководитель скандального района на Алтае отказывается от своей должности

Депутаты Каменского районного собрания 24 сентября проголосовали за возложение обязанностей и.о. главы района на недавно назначенного замглавы Сергея Умярова. Однако, как сообщил altapress.ru источник, близкий к районной администрации, на следующий день он письменно отказался от исполнения обязанностей главы.

Депутаты Каменского района.
Депутаты Каменского района.
Скриншот видео "Вести Алтай"

Полномочия и.о. главы районной администрации Евгении Гордиенко истекли 19 сентября. Однако без главы (хотя бы и.о.) работа муниципалитета блокируется, подписывать важные документы некому.

И 24 сентября депутаты провели голосование опросным методом, в ходе которого с незначительным перевесом победил Сергей Умяров, недавно назначенный заместителем главы.

Однако, по данным источника, Умяров утром 25 сентября написал заявление, что отказывается от исполнения обязанностей главы. Ранее altapress.ru сообщал, что Умяров уже выразил нежелание стать и.о. главы.

Пока неясно, каковы будут результаты этого «демарша». Вероятнее всего, он отказываться не вправе и должен будет исполнять волю депутатов.

Сергей Умяров работает замглавы администрации с 18 сентября. Он также продолжает руководить отделом администрации района по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям — но в статусе и.о.

В настоящий момент в районе объявлен конкурс на замещение должности главы района. По данным «Каменских известий», заявления подали 13 человек.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость