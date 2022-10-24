О боевых дельфинах на страже Севастопольской бухты рассказал ученый

Животные могут привлекаться для охраны Севастопольской бухты от диверсантов, рассказал старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов.

Использование боевых дельфинов практиковалось в СССР, США.

Дельфинов готовили к поиску подводных мин, пишет Lenta.ru.

То есть они были своего рода камикадзе — так как при обнаружении боеприпасов на глубине животное взрывалось.

В мире есть всего два центра подготовки боевых дельфинов. Один из них расположен в США, а второй — в Севастополе.

В 2016 году сообщалось, что Минобороны РФ купит дельфинов. В конце 2014 года в СМИ появились сообщения, согласно которым Черноморский флот провел учения с боевыми дельфинами. Тогда в военном ведомстве опровергли эту информацию. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков подчеркнул, что «нет никакой необходимости в использовании экзотических способов охраны прилегающих акваторий».