23 ноября
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Политика

О чем беспокоятся жители Алтайского края: онлайн-трансляция прямой линии губернатора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 23 ноября отвечает на вопросы жителей региона, которые их больше всего волнуют. Текстовую прямую трансляцию проводит altapress.ru.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Фото: Всеволод Клещев.

Самыми активными авторами вопросов в 2023 году стали барнаульцы и бийчане. Следом – жители Заринска, Рубцовска и Первомайского района. Что же касается тематики обращений, то самыми востребованными темами стали "социальное обслуживание и защита", "дороги", "ЖКХ" и "образование". А вот благоустройство жителей региона волнует чуть меньше.

К началу прямой линии поступило более 3,5 тыс. обращений. Около 1,3 тыс. письменных вопросов и более 2,2 тыс. звонков.

Мусорный вопрос

Обновленно в 17:55

В районе школы мусор не вывозят, хотя жители оплачивают данную услугу.

Коммунальные вопросы

В селе Ребриха семья не может подвести газ в дом уже второй год.

Обновленно в 17:50

"Нам необходимо догазифицировать еще 107 населенных пункта".

Виктор Томенко дал поручение взять ситуацию на контроль, газ должен появиться до Нового года. Отчитываться перед губернатором будут 1 декабря.

Все расходы возместят из бюджета края.

Обновленно в 17:46

В поселке Кирова нет чистой воды. Виктор Томенко дал поручение съездить и решить проблему.

В селе Мамонтово нет централизованного водоснабжения.

"Можно обеспечить подвоз воды. О людях нужно заботиться", - отметил Томенко.

Помощь бойцам СВО и их семьям

Обновленно в 17:37

Буду ли в 2024 году продлены меры социальной поддержки семей военнослужащих?

"Конечно, срок продлят на весь следующий год. Решение оформляется по моему поручению"

Также Виктор Томенко согласился с предложением отправить детей участников СВО на выставку "Россия" в Москву. Он дал поручение соответствующим ведомствам.

Всего в крае около двух тысяч школьников и полторы тысячи детей дошкольного возраста из семей участников СВО.

Прямая линия с Виктором Томенко.
Прямая линия с Виктором Томенко.
Катунь 24

Житель Бийска просит восстановить пандус, однако несколько месяцев тишина

Обновленно 17:30

"Существует целая система работы по этому вопросу. Мы должны о таких людях заботиться, чтобы они были встроены в жизнь. Я даю поручение главе города решить этот вопрос. До 1 декабря мне нужно доложить, какое там решение.", - говорит Томенко.

Недавно в селе Березовка установили вышку Теле-2, но связь все равно плохая. Как решить эту проблему? Село Березовка, Тюменцевский район

Обновленно в 17:30

"Сегодня мы реализуем программу доступности связи. Сейчас есть населенные пункты, где устойчивой связи нет", подчеркнул губернатор. "По федеральной программе мы обеспечили связью 143 населенных пунктов. Чтобы войти в эту программу, нужно голосование. В следующем году Березовка не стоит в списке на эту программу".

Почему нет поддержки для многодетных семей после достижения ребенка 18 лет

Обновленно в 17:20

"На законодательном уровне по достижению ребенком 18 лет семья перестает считаться многодетной", - говорит Виктор Томенко.

"Внимание семья с детьми сейчас становится авторитетной", - отметил глава региона.

Смогут ли люди получить помощь после урагана, который случился в минувшие выходные

В какие сроки будут полностью устранены последствия урагана, когда подсчитают ущерб и рассчитают компенсацию? Вопрос задала корреспондентка "Катунь 24" Юлия Непомнящих.

Обновленно в 17:05

"Сложилась очень сложная ситуация. Однако мы были готовы к этому. Специалистам удалось быстро восстановить электро- и теплоэнергию. На сегодняшний день электроснабжение везде восстановлено. В отдаленных населенных пунктах работа ведется. Кое-где для надежности используются резервные источники, но это единичные случаи. Пять школ и детских садов еще не начали работать", - говорит Виктор Петрович.

"Почти 600 населенных пунктов",- подчеркнул Томенко.

"Большое внимание нужно уделить жилым домам. Около 110-120 жилых многоквартирных домов пострадали, В Барнауле 80, остальные в Бийске и Новоалтайске. Разгребаемся", - отметил Томенко.

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