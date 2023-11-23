О чем беспокоятся жители Алтайского края: онлайн-трансляция прямой линии губернатора Томенко

Самыми активными авторами вопросов в 2023 году стали барнаульцы и бийчане. Следом – жители Заринска, Рубцовска и Первомайского района. Что же касается тематики обращений, то самыми востребованными темами стали "социальное обслуживание и защита", "дороги", "ЖКХ" и "образование". А вот благоустройство жителей региона волнует чуть меньше.
К началу прямой линии поступило более 3,5 тыс. обращений. Около 1,3 тыс. письменных вопросов и более 2,2 тыс. звонков.
Мусорный вопрос
Обновленно в 17:55
В районе школы мусор не вывозят, хотя жители оплачивают данную услугу.
Коммунальные вопросы
В селе Ребриха семья не может подвести газ в дом уже второй год.
Обновленно в 17:50
"Нам необходимо догазифицировать еще 107 населенных пункта".
Виктор Томенко дал поручение взять ситуацию на контроль, газ должен появиться до Нового года. Отчитываться перед губернатором будут 1 декабря.
Все расходы возместят из бюджета края.
Обновленно в 17:46
В поселке Кирова нет чистой воды. Виктор Томенко дал поручение съездить и решить проблему.
В селе Мамонтово нет централизованного водоснабжения.
"Можно обеспечить подвоз воды. О людях нужно заботиться", - отметил Томенко.
Помощь бойцам СВО и их семьям
Обновленно в 17:37
Буду ли в 2024 году продлены меры социальной поддержки семей военнослужащих?
"Конечно, срок продлят на весь следующий год. Решение оформляется по моему поручению"
Также Виктор Томенко согласился с предложением отправить детей участников СВО на выставку "Россия" в Москву. Он дал поручение соответствующим ведомствам.
Всего в крае около двух тысяч школьников и полторы тысячи детей дошкольного возраста из семей участников СВО.
Житель Бийска просит восстановить пандус, однако несколько месяцев тишина
Обновленно 17:30
"Существует целая система работы по этому вопросу. Мы должны о таких людях заботиться, чтобы они были встроены в жизнь. Я даю поручение главе города решить этот вопрос. До 1 декабря мне нужно доложить, какое там решение.", - говорит Томенко.
Недавно в селе Березовка установили вышку Теле-2, но связь все равно плохая. Как решить эту проблему? Село Березовка, Тюменцевский район
Обновленно в 17:30
"Сегодня мы реализуем программу доступности связи. Сейчас есть населенные пункты, где устойчивой связи нет", подчеркнул губернатор. "По федеральной программе мы обеспечили связью 143 населенных пунктов. Чтобы войти в эту программу, нужно голосование. В следующем году Березовка не стоит в списке на эту программу".
Почему нет поддержки для многодетных семей после достижения ребенка 18 лет
Обновленно в 17:20
"На законодательном уровне по достижению ребенком 18 лет семья перестает считаться многодетной", - говорит Виктор Томенко.
"Внимание семья с детьми сейчас становится авторитетной", - отметил глава региона.
Смогут ли люди получить помощь после урагана, который случился в минувшие выходные
В какие сроки будут полностью устранены последствия урагана, когда подсчитают ущерб и рассчитают компенсацию? Вопрос задала корреспондентка "Катунь 24" Юлия Непомнящих.
Обновленно в 17:05
"Сложилась очень сложная ситуация. Однако мы были готовы к этому. Специалистам удалось быстро восстановить электро- и теплоэнергию. На сегодняшний день электроснабжение везде восстановлено. В отдаленных населенных пунктах работа ведется. Кое-где для надежности используются резервные источники, но это единичные случаи. Пять школ и детских садов еще не начали работать", - говорит Виктор Петрович.
"Почти 600 населенных пунктов",- подчеркнул Томенко.
"Большое внимание нужно уделить жилым домам. Около 110-120 жилых многоквартирных домов пострадали, В Барнауле 80, остальные в Бийске и Новоалтайске. Разгребаемся", - отметил Томенко.