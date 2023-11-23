О чем беспокоятся жители Алтайского края: онлайн-трансляция прямой линии губернатора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 23 ноября отвечает на вопросы жителей региона, которые их больше всего волнуют. Текстовую прямую трансляцию проводит altapress.ru .

Самыми активными авторами вопросов в 2023 году стали барнаульцы и бийчане. Следом – жители Заринска, Рубцовска и Первомайского района. Что же касается тематики обращений, то самыми востребованными темами стали "социальное обслуживание и защита", "дороги", "ЖКХ" и "образование". А вот благоустройство жителей региона волнует чуть меньше.

К началу прямой линии поступило более 3,5 тыс. обращений. Около 1,3 тыс. письменных вопросов и более 2,2 тыс. звонков.

Мусорный вопрос

Обновленно в 17:55 В районе школы мусор не вывозят, хотя жители оплачивают данную услугу.

Коммунальные вопросы

В селе Ребриха семья не может подвести газ в дом уже второй год.

Обновленно в 17:50 "Нам необходимо догазифицировать еще 107 населенных пункта". Виктор Томенко дал поручение взять ситуацию на контроль, газ должен появиться до Нового года. Отчитываться перед губернатором будут 1 декабря. Все расходы возместят из бюджета края.

Обновленно в 17:46 В поселке Кирова нет чистой воды. Виктор Томенко дал поручение съездить и решить проблему. В селе Мамонтово нет централизованного водоснабжения. "Можно обеспечить подвоз воды. О людях нужно заботиться", - отметил Томенко.

Помощь бойцам СВО и их семьям

Обновленно в 17:37 Буду ли в 2024 году продлены меры социальной поддержки семей военнослужащих? "Конечно, срок продлят на весь следующий год. Решение оформляется по моему поручению" Также Виктор Томенко согласился с предложением отправить детей участников СВО на выставку "Россия" в Москву. Он дал поручение соответствующим ведомствам. Всего в крае около двух тысяч школьников и полторы тысячи детей дошкольного возраста из семей участников СВО.

Прямая линия с Виктором Томенко. Катунь 24

Житель Бийска просит восстановить пандус, однако несколько месяцев тишина

Обновленно 17:30 "Существует целая система работы по этому вопросу. Мы должны о таких людях заботиться, чтобы они были встроены в жизнь. Я даю поручение главе города решить этот вопрос. До 1 декабря мне нужно доложить, какое там решение.", - говорит Томенко.

Недавно в селе Березовка установили вышку Теле-2, но связь все равно плохая. Как решить эту проблему? Село Березовка, Тюменцевский район

Обновленно в 17:30 "Сегодня мы реализуем программу доступности связи. Сейчас есть населенные пункты, где устойчивой связи нет", подчеркнул губернатор. "По федеральной программе мы обеспечили связью 143 населенных пунктов. Чтобы войти в эту программу, нужно голосование. В следующем году Березовка не стоит в списке на эту программу".

Почему нет поддержки для многодетных семей после достижения ребенка 18 лет

Обновленно в 17:20 "На законодательном уровне по достижению ребенком 18 лет семья перестает считаться многодетной", - говорит Виктор Томенко. "Внимание семья с детьми сейчас становится авторитетной", - отметил глава региона.

Смогут ли люди получить помощь после урагана, который случился в минувшие выходные

В какие сроки будут полностью устранены последствия урагана, когда подсчитают ущерб и рассчитают компенсацию? Вопрос задала корреспондентка "Катунь 24" Юлия Непомнящих.