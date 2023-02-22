О чем говорил Владимир Путин в послании Федеральному собранию и как это повлияет на Алтайский край

Центральной темой послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию ожидаемо стало проведение специальной военной операции на территории Украины. О том, с какими основными заявлениями обратился президент к членам верхней и нижней палаты российского парламента, и какое влияние это окажет на развитие Алтайского края — в материале altapress.ru.

Президент РФ Владимир Путин выступил с долгожданным посланием Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Долгожданным это послание делает тот факт, что в минувшем году такого послания не было, хотя в российской Конституции указано, что такое выступление должно быть ежегодным.

Согласно ст. 84 Конституции РФ, Президент обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. Это значимое политическое и программное выступление, которое адресовано не только Государственной Думе и Совету Федерации, но и всем другим органам власти, а также обществу в целом. Само по себе послание не является юридическим документом, однако после оглашения послания президент выпускает перечень поручений.

Помимо этого, интерес к выступлению подогревало приближение первой годовщины начала специальной военной операции РФ на территории Украины. Во время послания ожидалось, что значительная его часть будет посвящена именно СВО, и это во многом это действительно оказалось именно так.

Что Владимир Путин говорил про спецоперацию

По словам президента, западные страны с 2014 года обманывали Россию, выдавая Минские соглашения и «нормандский формат» за попытку дипломатически решить конфликт в Донбассе, в то время как подготавливали Украину к боевым действиям. При этом для России отказывались давать гарантии безопасности. Таким образом, «это они развязали» боевые действия, а Россия сейчас вынуждена реагировать.

Размещение мобилизованных из Алтайского края в Омске. Телеграм-канал уполномоченного по правам человека в АК.

Отдельно президент высказался о поставках оружия для Украины, в том числе и тяжелого.

«Чем более дальнобойное оружие будет получать Украина, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ», — заявил Путин.

Также президент выступил с рядом поручений о поддержке участников СВО. Так, он поручил создать специальный государственный фонд, который будет заниматься помощью семьям погибших и раненых участников СВО. При этом за каждой семьей погибшего или пострадавшего участника спецоперации должен быть закреплен свой персональный соцработник.

Для всех участников СВО, в том числе и мобилизованных, Владимир Путин предложил предоставлять регулярный отпуск не меньше 14 дней без учета времени на дорогу. Таким отпуском военнослужащие смогут воспользоваться не реже, чем раз в полгода.

Мобилизованные. Плюшевый медведь. Правительство Алтайского края.

Кроме того, военнослужащие, которые отличатся во время СВО должны быть востребованы в органах власти всех уровней.

Поручения в сфере экономики

Владимир Путин отметил, что ВВП в прошлом году вопреки прогнозам экономистов в начале года упал всего на 2,1%, а уровень безработицы упал до исторически минимальных 3,7%.

Статистика , график. СС0

Президент предложил смягчить некоторые экономические статьи Уголовного кодекса, отметив, что «не стоит перегибать палку».

Владимир Путин отметил, что в течение 10 лет в сферу ЖКХ планируется инвестировать не менее 4,5 трлн руб. Кроме того, будет продолжена программа социальной газификации — в нее войдут все социальные объекты, а для граждан программа будет действовать на постоянной основе.

Глава государства похвалил российских аграриев, которые собрали рекордный урожай — свыше 150 млн тонн зерна. Благодаря этому Россия до конца сельхозгода может довести экспорт зерна до 55−60 млн тонн.

Зерно. Урожай. СС0

Также Путин заявил, что страховка для добровольных пенсионных накоплений должна возрасти до 2,8 млн руб., а МРОТ должен быть повышен на 10% с 1 января следующего года. Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля.

Изменения в социальной сфере и образовании

Президент предложил вернуться к традиционной модели подготовки специалистов сроком пять-шесть лет. В дальнейшем студенты смогут пойти в магистратуру или ординатуру, а аспирантура будет выделена в отдельный уровень образования. Нынешние студенты, учащиеся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, продолжат обучаться по старой системе. Их дипломы будут признаваться по-прежнему.

Студенты. СС0.

Налоговый вычет по расходам на образование детей должен быть увеличен с 50 до 110 тыс. руб., а по расходам на собственное обучение, а также на лечение и приобретение лекарств — со 120 тыс. до 150 тыс. руб.

Кроме того, президент поручил распространить действие материнского капитала на новые территории — рассчитывать на поддержку смогут матери детей, рожденных с 2007 года.

Развитие вооруженных сил и выход из договора о СНВ

Президент заявил, что все компоненты вооруженных сил должны стать такими же современными, как и ядерные силы РФ. При этом, уровень оснащения ядерных сил современными компонентами Владимир Путин оценил в 91%. Для этого должно быть развернуто серийное производство современных вооружений.

Спецназ Минобороны РФ. Учение бригады специального назначения Западного военного округа. минобороны. рф

Для работников ВПК поручено запустить программу льготной аренды жилья по ставке ниже рыночной. Строительство будет начато немедленно по поручение президента РФ. В первую очередь она коснется значимых с точки зрения ВПК городов, индустриальных и научно-исследовательских центров.

В финале послания Федеральному собранию Владимир Путин объявил, что РФ приостанавливает участие в договоре о СНВ. Глава государства отдельно подчеркнул, что страна не выходит из договора, а именно приостанавливает участие.

По словам Путина, Россия должна учитывать ядерный арсенал не только Соединенных Штатов, но и других членов НАТО — Франции и Великобритании. Кроме того, он заявил, что если США проведут испытания новых видов ядерного оружия, то Россия сделает такие же шаги.

Ядерное оружие. СС0

Что послание президента будет значить для Алтайского края?

Алтайский политолог Константин Лукин в беседе с корреспондентом altapress.ru отметил, что в этом году послание президента примечательно самим форматом — оно обращено в первую очередь к гражданам России. Именно поэтому текст выступления написан простым и понятным языком — послание должно было ответить на некоторые запросы общества, на то, что беспокоит граждан.

Главной, сквозной темой всего выступления Константин Лукин назвал суверенитет. По словам политолога, эта тема просматривается, когда президент говорит и про СВО, и про экономику, и про «социалку», образование.

Константин Лукин. Анна Зайкова

Константин Лукин считает, что эти поручения станут новым KPI (ключевыми показателями эффективности) для губернаторов, как в свое время ими стали майские указы 2012 года. Поскольку осенью 2023 года в Алтайском крае пройдут губернаторские выборы, то это станет важным как для нынешнего руководства региона, так и для нового.

Политолог отметил, что почти все темы выступления главы государства затрагивают Алтайский край, однако некоторые из них будут играть для региона большое значение.

Для Алтайского края играет огромное значение бессрочное продолжение бесплатной газификации. Напомним, регион входит в программу газификации до 2025 года.

Газификация Ребрихи. Антон Червяков

На экономику Алтайского края будут оказывать большое влияние инфраструктурные кредиты. Поскольку они имеют кумулятивный эффект, то смогут «подстегнуть» экономическое развитие региона.

Также Константин Лукин напомнил, что российский президент похвалил российских аграриев, которые собрали рекордный урожай — более 150 млн тонн зерна. В этом показателе есть и весомый вклад агропроизводителей из Алтайского края.

Так или иначе, отмечает политолог, послание президента Федеральному собранию носит достаточно общий характер и устанавливает определенные новые векторы развития. В течение года перед региональными властями еще будут появляться новые задачи.