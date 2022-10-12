12 октября
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Политика

О круглосуточном надзоре за организацией частичной мобилизации заявил Генпрокурор

Генпрокуратура России осуществляет надзор за проведением частичной мобилизации в стране в круглосуточном режиме рассказал глава ведомства Игорь Краснов, пишет РИА Новости.

Призывники.
Призывники.
предоставлено читателем

Прокуроры выезжают в военкоматы и места подготовки мобилизованных граждан. Сотрудники ведомства входят в комиссии по частичной мобилизации.

Мониторятся сообщения в СМИ, обращения граждан, пишет Газета.Ru.

Межде тем студенты вуза и ссуза в Томской области получили повестки о мобилизации для участия в СВО, сообщила депутат гордумы Мария Худякова.

Все эти студенты не подлежали призыву. Всего таких случаев было около 30. Они были связаны с военкоматами Томска, Горно-Алтайска, Санкт-Петербурга, республики Хакасии.

Ранее президент РФ Владимир Путин обсудил частичную мобилизацию с новыми главами регионов.

Путин призвал контролировать соблюдение законодательства по частичной мобилизации, а также оказывать поддержку семьям призывников.

Кроме того, он заявил о «бестолковщине», которой оказалось много в этих вопросах.

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