О круглосуточном надзоре за организацией частичной мобилизации заявил Генпрокурор

Прокуроры выезжают в военкоматы и места подготовки мобилизованных граждан. Сотрудники ведомства входят в комиссии по частичной мобилизации.
Мониторятся сообщения в СМИ, обращения граждан, пишет Газета.Ru.
Межде тем студенты вуза и ссуза в Томской области получили повестки о мобилизации для участия в СВО, сообщила депутат гордумы Мария Худякова.
Все эти студенты не подлежали призыву. Всего таких случаев было около 30. Они были связаны с военкоматами Томска, Горно-Алтайска, Санкт-Петербурга, республики Хакасии.
Ранее президент РФ Владимир Путин обсудил частичную мобилизацию с новыми главами регионов.
Путин призвал контролировать соблюдение законодательства по частичной мобилизации, а также оказывать поддержку семьям призывников.
Кроме того, он заявил о «бестолковщине», которой оказалось много в этих вопросах.