О квотах и указе Путина об окончании мобилизации рассказал представитель Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Минобороны установило мобилизационные квоты для каждого региона.

Глава государства Владимир Путин пока не издавал указ о завершении частичной мобилизации в целом по стране.

Некоторые из областей уже отчитались о выполнении мобилизационного задания. Таким образом, сам процесс этой частичной мобилизации остановлен в тех регионах, которые с этим заданием справились, сообщает «Интерфакс».

Песков пообещал информировать, в случае появления такого указа, пишет bfm.ru.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что выполнены задачи по частичной мобилизации в столице, пункты сбора закрываются.